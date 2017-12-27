美河市案二審逆轉 高嘉濃改判4年

前北市捷運工程局聯合開發處長高嘉濃(圖)與課長王銘藏，被控以不實鑑價圖利日勝生5億多元，但高院認定檢方舉證不足，二審判處高男4年徒刑。(報系資料照)

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備受矚目的美河市開發案，前台北市政府捷運工程局處長高嘉濃與課長王銘藏，被控以不實鑑價圖利建商5億多元，一審將高、王判刑10年、4年，但高院認定檢方舉證不足，圖利罪改判無罪，僅依公務員偽造私文書罪將高判刑4年，王判刑2年、緩刑5年。全案可上訴。

(12:37更新)美河市案（捷運新店機廠聯合開發案）台北市政府以公地主身分，與投資人日勝生公司簽約後聯合開發，但時任開發處處長的高嘉濃被控明知聯合開發案已經旭洲公司鑑定建造成本，他竟指示王男假造旭洲的鑑定書，將工程費由106億元提高為114億元。

檢方另指控，高男以假造的鑑定書提供給北市府，讓市府以此與日勝生就權益分配比例進行協議，因為他的不實鑑定資料，讓日勝生公司多分配到3249坪樓地板面積，獲取不法利益5億124萬6301元，將高、王依圖利等罪起訴。

台北地院痛批高嘉濃鋌而走險以身試法，惡性重大，強行曲解法令與職權，推卸責任給下屬，毫無悔意，將他依圖利等罪重判10年，王男則判刑4年。

案經上訴，高院認為北市府經過6次協商才與日勝生就權益分配比例達成協議，並非全部依照高男假造的鑑定報告書，由於檢方無法提出證據證明犯罪，將高、王涉犯圖利罪部分判處無罪，偽造文書部分仍成立犯罪。

高院審酌高男為聯開處處長、王為課長，都身居主管要職，竟為圖日後能儘速與日勝生就權益分配比例達成協商，偽造鑑定報告書，將高判刑4年，王男因聽從高的指示，一時失慮犯罪，將他判刑2年、緩刑5年，須向公庫支付100萬元。全案可上訴。

(中時)

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