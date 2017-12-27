不滿遭抵制 美大砍聯合國85億年度預算

2017年12月27日 12:07 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，聯合國（United Nations）大會於日前審議未來兩年的預算，確認2018-19年總預算為53.97億美元（約1,614.4億台幣），比現行的預算減少了2.86億美元（約85.6億台幣），降幅達到5%。一直被視為財大氣粗的聯合國，本次預算案中，非必須的通訊設備開銷減少10%、差旅經費亦大砍25%。事實上，身為最大的經費資助來源- 美國，大使妮基·哈利（Nikki Haley）早在24日的報告中，抨擊聯合國與附屬機構辦事效率太差，且過於鋪張浪費，美方將大砍預算，「不再讓美國民眾的慷慨被浪費！」

根據聯合國官方數據顯示，美國是其經費最大贊助國，每年資助金額佔54億美元（約1,630億台幣）核心運營經費的22%、79億美元（約2,385億台幣）維和任務經費的28.5%。雖然身為創始會員兼安理會常任理事國，但美國政府對於這個總部位於紐約市區的國際組織，卻早已多有微詞。美國總統川普（Donald Trump）更曾在5月放話威脅，大幅刪減高達190億美元（約5,735億台幣）的多項外交和援助預算，其中包含全球維和任務的10億美元（約301.8億台幣），一度讓聯合國傷透腦筋。

正在與大陸駐聯合國臨時代辦吳海濤（圖右）商議的美國大使妮基哈利（圖左）。（圖/美聯社）

雖然哈利指出，砍預算主因是嫌聯合國過於浪費，但不少媒體與分析卻認為，美國此舉，無疑是不滿遭抵制，給在耶路撒冷（Jerusalem）決議案上站在對立面的聯合國大會一次下馬威，展現出美國在聯合國的影響力。川普更在預算投票前表示，「就讓他們投票反對吧，反正我說，每年支付數億經費的美國，不能再被吃豆腐！」

(中時電子報)