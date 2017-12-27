「科技大擂台」報名啟動 廣邀好手爭奪兩千萬大獎

2017年12月27日 13:11 旺報 李侑珊

「科技大擂台 與AI對話」熱身賽熱潮席捲校園，吸引全國近150組團隊同場較勁，於10月28日精彩落幕。緊接著，首獎高達新台幣2,000萬元的正式競賽將在各界引頸期盼下登場，可望吸引摩拳擦掌已久的各路高手，共同挑戰高難度的AI中文語音解題。

「與AI對話」競賽包含線上積分及現場競技。與單一特定領域的國際知名賽事不同，本競賽考題內容橫跨醫學、科技、生活等不同領域，挑戰難度更高。競賽時程分三階段進行，初賽及複賽預定於107年8月及12月舉辦，108年2月進行決賽。將以各種情境的語音試題，包含如菜市場、百貨公司、展覽活動等場景的對話，或是由外國人念出中文等多元腔調題目類型，考驗參賽團隊的AI對中文語音辨識與語意理解之能力，依結果取得積分後，進入下一階更高難度的挑戰，最終贏得2,000萬元的獎金。

配合國內最大語音人工智慧賽事的啟動，科技部與公共電視及國立教育廣播電台合作，逐步建置目前台灣規模最大中文語音資料庫，於107年3月開放參賽團隊使用，並持續於競賽期間增加資料庫規模，以提供團隊更為充沛的技術開發與測試。

另一方面，科技部也邀請國家華語測驗推動工作委員會、台灣師範大學國語教學中心加入，提供「華語文能力測驗（Test of Chines as a Foreign Language，簡稱TOCFL）」模擬試題作為模型訓練與測試之用。而比賽開始後，隨著AI機器人通過越來越難的TOCFL測驗等級，民眾可以更直觀的瞭解我國AI機器人語音中文能力進展與技術的推進。

科技部希望透過「科技大擂台」競賽吸引各界、各年齡層的頂尖高手前來挑戰，加速台灣本土的AI科技發展，掀起國內人工智慧革命的浪潮，在國際上爭取一席之地。

(旺報)