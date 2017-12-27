全方位電競人才！明道大學第一屆電競比賽玩出軟硬實力

明道大學跟上電競熱潮，以經典的英雄聯盟電玩遊戲為項目，於26日舉辦為期三天的第一屆電競比賽。（明道大學提供）

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旺報
明道大學跟上電競熱潮，以經典的英雄聯盟電玩遊戲為項目，於26日舉辦為期三天的第一屆電競比賽。（明道大學提供）

全球電競比賽正夯，從遊戲、實況直播逐漸帶動新型產業，明道大學跟上這股「電流」，以經典的英雄聯盟電玩遊戲為項目，於26日舉辦為期三天的第一屆電競比賽，參賽人數近70人，賽事當中不可或缺的主播、賽評、錄影、攝影、轉播、直播都由明道大學資訊傳播學系老師帶著學生邊做邊學，充分展現軟硬體實力。

明道大學資訊傳播學系教授李靖海表示，明道大學第一屆電競比賽，除了在英雄聯盟的戰場外，還有「第二個戰場」，動員系上老師和將近20位學生協助電競比賽的直播，由學生分組團隊合作，藉由舉辦活動讓學生了解電競產業週邊工作多元發展的可能性。這次擔任賽評的學生，為該校資傳系大三生謝泓儒，他投入英雄聯盟遊戲已有將近五年的時間。

謝泓儒表示，他從小看電競比賽長大，也非常熱愛電競遊戲，練就觀察團隊配合的能力，他說，當玩家的時候只要想著怎麼贏，當賽評就變成要想著「場上的十個人」要怎麼取勝，賽前觀摩許多講評「角度」，成為另類訓練口條的學習方式。

這場電競比賽同時在明道大學官方Youtube平台直播，賽前由資傳系教授黃榮哲帶領學生學習架設導播機、攝影機、牽線、安裝監控螢幕等，正式比賽轉播則考驗學生的臨場反應，和操作影視設備的能力，擔任導播的資傳系學生黃勇翔提到，轉播不只要注意鏡頭切換，當下各種突發狀況要立即處理，很感謝黃榮哲教授在一旁用心的指導。

(旺報)

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