不接受撤免！辜嚴倬雲再發聲明：已聲請停止執行處分

2017年12月27日 12:48 旺報 潘維庭

內政部22日做出撤換婦聯會主委辜嚴倬雲處分，辜嚴今天表示不能接受撤免，已向法院聲請停止執行上開處分。

婦聯會聲明指出，外界所稱的「勞軍捐款」，是當時民間自主發起的捐款，並非任何機關團體委託代辦的款項，稱辜嚴倬雲或婦聯會侵占他人財產的指控是「誣指」。內政部及黨產會自今年7月開始，一再對媒體放話，如果與婦聯會溝通不順利、若不簽訂行政契約，將即刻撤免辜嚴倬雲擔任婦聯會主委的職務，及凍結婦聯會所有資產。

聲明認為，內政部真正目的，是在與黨產會聯手，欲藉由撤免辜嚴倬雲擔任婦聯會主委為手段，威逼婦聯會就範，簽署行政契約，「內政部的處分，與其真正的目的無關，豈有合法之理？」

另外，聲明提到，辜嚴倬雲擔任婦聯會主委期間，一再向內政部澄清，外界所稱的「勞軍捐款」，事實上是在民國40至60年代，正值國共隔海軍事對峙，國際情勢動盪，國民均仰賴前線國軍將士用生命保衛家園之際，由民間自主發起的捐款，並非任何機關團體委託代辦的款項。

同時，在這幾十年來，遇有立委質詢時，行政院也一再澄清說明，勞軍捐款是自由捐贈，內政部的處分理由，竟然將「勞軍捐款」與「委託代辦款項」混為一談，誣指辜嚴倬雲或婦聯會侵占他人財產，故意不提出勞軍捐款資料，此項指控實屬欲加之罪，辱人太深。

因此，面對不實指控，辜嚴倬雲決定以此聲明澄清，辜嚴倬雲數十年與婦聯會姐妹致力公益，絕無違反公理、正義，更無任何違法或妨害公益的情事。

辜嚴倬雲也表示，多年來一直希望能交棒給年輕人，期盼年輕人能積極參與婦聯會，在此也感謝雷倩委員在這個險峻的時刻，挺身承擔。

(旺報)