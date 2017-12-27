政院明年啟動研議行政區重劃、鐵腕掃黑、毒

2017年12月27日 12:53 中時 張理國

行政院長賴清德上任滿三個月，上午舉行年終記者會，提出來年施重要規劃，賴揆說，明年開始將啟動研議「行政區重劃」、及財劃法修法，解決直轄市及非直轄市「同職不同等」的問題；另外賴揆也說，在維護治安方面，會「鐵腕掃黑、全面緝毒」，尤其是緝毒，將會啟動檢、警、調、憲、海巡、海關六大系統聯合作戰。

賴揆首場年終記者會，提出「安居樂業」、「均衡台灣」及「提振經濟」三大主軸，其中在均衡台灣部分，賴揆宣布明年將啟動研議「行政區重劃」，賴揆說，六都以外非直轄市缺人、缺錢，行政區重劃才能解決直轄市及非直轄市，同一個職務卻不同職等的問題，賴並以台南市為例，科長是九職等，但嘉義縣科長只有八職等或七職等，人才留不住，所以也要同時規劃在明年提出《財政收支劃分法》修法版本，跟立法院進行討論。

至於「安居樂業」部分，賴揆則說，明年將啟動鐵腕掃黑、全面緝毒，立法院已經通過《組織犯罪防制條例》，將犯罪組織要件從持續性「及」牟利性，放寬為持續性「或」牟利性，且不以現存的組織為限，擴大沒收有效剝奪犯罪不法所得， 政府將會充分運用這項工具有計畫的掃黑，而緝毒部分，則將建立全國毒品資料庫中心；推動社區掃毒窒息式計畫；更重要的是透過檢警調憲海巡海關六大系統全面啟動聯合作戰。

(中時)