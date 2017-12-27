環保兩用袋雙北不同調 新北：減塑才是核心

2017年12月27日 13:12 中時 譚宇哲

雙北市2018年1月1日起實施購物袋、垃圾袋「兩袋合一」政策，但因雙北市環保兩用袋無法共用，遭民眾抱怨，目前矛頭指向環保兩用袋費用較高的新北市不願降價，新北市環保局強調，減塑才是兩袋合一的核心，降價來鼓勵民眾購買，失去減塑精神。

新北市環保局發言人孫忠偉說，環保兩用袋售價即垃圾的清除處理成本，雙北地域、人口各方面條件都不同，垃圾清除處理成本自然不同，須依實際計算結果而定，不可隨意調整，目前已讓新北市商家可以販售北市或其他未來推動垃圾費隨袋徵收縣市的環保兩用袋，以解決民眾不便。

孫忠偉說，全台各縣市的垃圾清運成本都不同，目前讓雙北商家均可販售雙方環保兩用袋的提議，較屬立即可行的合理方式，試想，未來可能有更多縣市實施隨袋徵收，萬一環保兩用袋價格更便宜，民眾便希望全台比照辦理以求方便，那雙北市又該如何因應？

孫忠偉說，環保兩用袋價格討論仍應回歸減塑初衷，不論是原本的「不得免費提供塑膠購物袋」，或現在要推動的「環保兩用袋」，都有「以價制量」的概念，若環保兩用袋賣得比民眾平常用的專用垃圾袋還便宜，等同把購物袋換名為環保兩用袋而已，失去減塑意義。

孫忠偉強調，環保兩用袋的精神絕不是要鼓勵民眾購買，而是為了達成民眾不使用塑膠袋的最終目標，在過渡期中所提供的一個適應方式，若有心想要便利雙北市民，應更積極的提出雙北共同處理垃圾的建議，讓雙北市的垃圾清除處理成本一致，資源共享。

(中時)