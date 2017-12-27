前台鐵副局長喝花酒包庇廠商 二審判刑5年6月

2017年12月27日 12:58 中時 馬瑞君

前台鐵副局長鍾朝雄等7人，在辦理南迴線南太麻里溪橋案等8項工程時，接受掮客招待喝花酒，包庇廠商取得共11.4億元台鐵工程標案；其中前台東工務處職員張進財還曾接受性招待，南迴線南太麻里溪橋案工程卻因施工不良而延宕。台中高分院依貪污等罪判鍾朝雄5年6月徒刑，其餘官商各判14年到10月不等徒刑。

台鐵自2010年起，陸續辦理「南太麻里溪橋案」、「大甲清水后里無障礙電梯興建工程」、「後庄等站更新工程」、「五十公斤Ｎ預力混凝土道岔」等8項工程；其中南太麻里溪橋因接連受到莫拉克、凡那比颱風重創而中斷，急需重建。

判決書指出，鍾朝雄等人經辦這些工程時，多次洩露底標使廠商取得標案、工程期間驗收放水。全聖公司以3.9億元低價標得南太麻里溪橋工程，竟套用1998年曾文溪橋工程藍圖施工，且違法轉包，造成樑帽過寬、後續無法施作，其間全聖被發現違法轉包，鍾等人卻未依合約沒收2400萬元保證金，也未求償每天40萬元的施工逾期違約金。

鍾朝雄等人被查出，期間接受包商兼掮客陳建志招待，到台中多家酒店喝花酒，次數超過200次，接受招待費用近千萬元。陳男因而取得工程底標及相關規格，洩漏給全聖等廠商得標，並趁機販售自己開設的潤凱公司鐵道材料。

一審時，鍾朝雄被依貪汙罪判10年2月徒刑；上訴後，台中高分院改判5年6月徒刑。

(中時)