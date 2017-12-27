這套年菜都是肉 大魚大肉才像過年

2017年12月27日 13:13 中時 林承彥

海陸拼盤將海蜇頭、墨魚、牛筋與醬鴨胸收攝其中，替圍爐揭開序幕。（林承彥 攝）

紹興醉蝦酒香迷人，令人吮指回味。（林承彥 攝）

香滷帶骨牛小排以獨門滷水展現與眾不同的牛排風味。（林承彥 攝）

無錫排骨是經典的江浙名菜，肉嫩骨酥，汁香味濃。（林承彥 攝）

紅燒獅子頭有富貴、豐盛、圓滿的內涵。（林承彥 攝）

蜜栗紅豆糯米飯用料講究，甜味適中。 （林承彥 攝）

神仙雞湯湯頭鮮美，雞肉鮮嫩，芳香甘醇。（林承彥 攝）

過年怎能少了佛跳牆？干貝鮑魚都有帶來滿滿好福氣。（林承彥 攝）

除夕夜吃的團圓飯最大的目的即是犒賞過去一年以來的辛勞，每一道菜自然不能過於輕忽，雖不至於嚐遍山珍海味，但也力求講究豐盛。而教父牛排體系下唯一一家中餐廳「ＷOK 臥風閣」今年首次跨足外賣年菜市場，讓人耳目一新的是，這套年菜CP值頗高，從前菜到主食都是滿滿的肉，頗得肉食主義者推崇。

「ＷOK 臥風閣」希望大家花少錢就能以最澎湃的料理迎接狗年，特別由有將近50年江浙菜烹飪資歷的鄧新鐘師傅領軍，集結了江浙菜精魄並調和台灣口味，推出傳統與創新兼容並蓄的「金狗暢旺年菜」。鄧師傅這次共獻上8道菜，有承襲古法熬製的神仙雞湯、干貝鮑魚佛跳牆，也有江浙名菜無錫排骨、紅燒獅子頭與紹興醉蝦，前菜的部分則是表現精湛的老滷手藝，將海蜇頭、墨魚、牛筋與鴨胸收攝其中，重頭戲「香滷牛小排」與甜點「蜜栗紅豆糯米飯」亦無法讓人忘懷。

這套年菜洋洋灑灑，能吃到雞、豬、牛、鴨以及各種海味，且利用煨、燉、燜、蒸等各樣手法匠心烹調，忠於呈現江浙菜的箇中滋味，也將魚米之鄉的豐饒富足完整呈現。《大吉大利饗旺年》年菜組合包含：海陸拼盤、紹興醉蝦、香滷帶骨牛小排、無錫排骨、紅燒獅子頭、蜜栗紅豆糯米飯與神仙雞湯，定價4888元（含運費）。《福氣滿堂饗旺年》的六道主菜相同，但湯品神仙雞湯升級成干貝鮑魚佛跳牆，定價6888元（含運費）。

(中時)