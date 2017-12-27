亞太技院註冊率只剩2趴 教師控校方惡意把學校辦到倒

2017年12月27日 13:27 旺報 李侑珊

高教工會27日上午召開記者會，直指亞太創意技術學院公益董事被保全公司取代後，四技日間部註冊率只剩2%，目的在於「將學校辦倒」，可將校產回流到企業，對此教育部回應，依照私校法第49條，私立學校處分校產前，需經由教育部核定，不能任意利用、掏空與變賣。

高教工會指出，亞太創意技術學院自91年公益董事辦學階段起，至105年8月止，四技日間部註冊率仍有46.15%，甚至其中有不少科系滿招，但在2016年8月由教育部公益董事將亞太董事會移轉給怡盛、千翔保全公司入主後，經過一年，甚至傳出逼退師生離校、主動停招開系所等消息，且106學年度四技日間部註冊率竟只剩2%。

亞太教師指出，該校易手後，多達19個科系停招，卻未新設科系，106學年四技日間部僅剩觀光餐旅系50名學生，更只招到1人，註冊率殘存2％。

高教工會組部主任林柏儀指出，教育部即將在28日公布各所大學註冊率，但此舉無益於解決高等教育問題，若被顯示為註冊率不佳的大學，恐面臨退場的危機，首當其衝的便是師生權益受損，而經由企業經營的大學，利益恐在學校退場後，全數回流到公司。

亞太創意技術學院教師黃惠芝指出，該校進駐公益董事後，由於缺乏辦學基金的來源，校務經營只能仰賴學生學費，因此該校教師已連續12沒有收到年終獎金，研究費在近4年也被打2折到3折，加總起來計算，薪資如同被打6折。

亞太主任秘書劉佩怡表示，去年8月新董事會進入之前，教育部已準備讓亞太退場，後來找到怡盛集團董事長捐資，才重新開始經營學校，並作科系調整，並預計新設物業管理、公共安全等科系，但增設新系需教育部審核，計畫書已準備提交。劉佩怡強調，雖然四技日間部僅剩1系，但加上進修部，今年全校總註冊率為69.32％，並非部分教師所指的要惡意辦倒學校。

教育部技職司長楊玉惠說，目前尚未收到亞太的新設科系計畫書，且該校去年因教學品質不佳，被處分部分名額停招，再加上該校自主停招，註冊率才會不好，但相信沒有學校想要倒閉，若擔憂校產遭變賣，現行私校法49條就明訂要處分校產需教育部核定，未核定連出租都不行，認為亞太若有心辦學會協助，若無心辦學將依法處置。

(旺報)