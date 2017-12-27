弘光教授研發抗自由基精華油 獲國家生技醫療品質獎

2017年12月27日 13:25 中時 王文吉

弘光科大特聘教授易輝光團隊研發的抗自由基配方「YKH香氛奇肌精華油」，獲「國家生技醫療品質獎」銅獎及「SNQ國家品質標章」肯定。（王文吉攝）

弘光科技大學特聘教授易光輝團隊研發的抗自由基配方「YKH香氛奇肌精華油」，曾奪下世界發明展7金1銀，並取得台灣、日本、大陸發明專利，更發表5篇國際SCI期刊，在國際獲獎後，仍持續投入數十個月的時間讓產品更加提升，終於獲得2017年「國家生技醫療品質獎」銅獎及「SNQ國家品質標章」肯定。

「YKH香氛奇肌精華油」由化妝品應用系特聘教授易光輝、美髮造型設計系主任王曉芬及團隊合作研發。易光輝表示，每年都有數百件的產品想要申請國家生技醫療品質獎，要拿獎很不容易，這次從書面資料、口頭答辯、複審，費時大約半年，經5位評審委員及國家衛生研究院院長審核通過，才可以獲獎。

易光輝強調，「國家生技醫療品質獎」及「SNQ國家品質標章」相當重視產品原料安全及品質，「YKH香氛奇肌精華油」原料皆有合格機構檢驗證明，生產、品管都找GPM工廠，製程嚴謹，產品更無添加人工香料、色料與香精。

研究團隊分析300多種有機精油，擷取薰衣草、天竺葵、澳洲尤加利、迷迭香等11種單方精油，調製成效果最佳的複方精油，經28天測試，在膚質光亮度、皺紋緊緻、縮小毛孔、抗油保濕均有明顯改善，在呼吸人體實驗中也發現，能清除血液中過氧化氫與超氧自由基。

「上市5年來，不曾有消費者反映使用後皮膚過敏。」易光輝自豪地說，產品外盒印上多國發明專利及發明展金牌，5年來沒有廣告宣傳，每年至少賣出1千瓶精油，添加此精華油的化妝水、洗面霜及乳液的銷售量，則難以計算。

今年在機能性化妝品類的金獎、銀獎全部從缺，更顯示獲獎不易，易光輝強調，獲得「國家生技醫療品質獎」銅獎及「SNQ國家品質標章」，等於獲得國家的肯定。

(中時)