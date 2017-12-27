雷倩掌婦聯會 葉毓蘭讚：神力女超人

2017年12月27日 13:26 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

婦聯會是否為國民黨附隨組織？前立委雷倩剛接婦聯會主委，昨說服黨產會「暫緩認定」，給婦聯會時間整合意見。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭說，她認識雷倩幾十年，今更覺得她真是個wonder woman(神力女超人)。

葉毓蘭今在臉書發文，指20幾年前，雷倩就已經頭角崢嶸，當上美國三大電視網的副總裁，又轉任霸菱基金董是合夥人；她在傳播、媒體、金融、管理上的長才，早經過國際認證。葉毓蘭說，最後為營救被以拉法葉弊案入罪的父親雷學明，雷倩毅然回國，被譽為現代版的「緹縈救父」。

雷倩一個多月前才接婦聯會常委，平安夜又接下主委，讓外界議論紛紛。黨產會昨認為，雷倩展現誠意，同意暫緩討論認定婦聯會為國民黨附隨組織。葉毓蘭說，不得不佩服雷倩的神力；才就任兩天，就讓原本殺氣騰騰的內政部和黨產會，願意放下屠刀，刀下留人。

「果然是台上三分鐘，台下十年功。」葉毓蘭有感而發，指民進黨的百鍊鋼，終究臣服於雷倩的繞指柔。她說，這要歸功於雷倩早年在跨國企業練就的一身功夫，一切都是功不唐捐，此時才能夠出手救婦聯會。

以下為葉毓蘭臉書全文：

回國的機上，照例補看出國期間台灣發生的重大新聞。

雷倩接婦聯會主委的新聞，佔了世界日報、聯合晚報大幅版面。

這當然是大新聞，尤其是在促進轉型正義條例通過之後，尤其是在辜嚴倬雲、葉金鳳被內政部霸氣的撤換主委、副主委之後。

認識雷倩幾十年，今天更覺得她真是個wonder woman(神力女超人)。

20幾年前，雷倩就已經頭角崢嶸，當上美國三大電視網的副總裁，又轉任霸菱基金董是合夥人，她在傳播、媒體、金融、管理上的長才，早已經過國際認證。最後，為了營救被以拉法葉弊案入罪的父親雷學明，毅然決然回國，當年被譽為現代版的緹縈救父。

雷倩一個多月前才接任婦聯會常委，平安夜又接下主委一職，雖然外界的議論紛紛，但是看到原本昨天「黨產會今認為雷倩有展現誠意，同意暫緩討論認定婦聯會為國民黨附隨組織」的新聞，不得不佩服雷倩的神力；才就任兩天，就能夠讓原本殺氣騰騰的內政部和黨產會，願意放下屠刀，刀下留人。

果然是台上三分鐘，台下十年功。民進黨的百鍊鋼，終究臣服於雷倩的繞指柔。這要歸功於雷倩早年在跨國企業練就的一身功夫，一切都是功不唐捐，此時才能夠出手救婦聯會。

#馬英九執政八年，不知道愛才，早用雷倩，也不至於灰頭土臉下台

#國民黨吳敦義主席看到沒? 趕快請雷倩擔任中央黨部秘書長，國民黨或許還有救。

(中時電子報)