影》毒蟲拒捕咬警察 竟嗆聲「我有愛滋病」

2017年12月27日 13:45 中天 彭志明 中時電子報／ 楊馨 中時電子報／

苗栗警方獲報有輛懸掛變造車牌的轎車在新竹湖口一帶徘徊，形跡相當可疑。(圖／警方提供)

警方在贓車上查獲大批存摺、提款卡，但贓物來源仍交代不清 (圖／警方提供)

苗栗警方昨(26日)攔查到一輛失竊轎車，逮捕一名34歲的朱姓毒蟲，但在帶回警局偵訊途中，朱男竟作勢要咬舌自盡，員警見狀伸手制止反遭咬傷，男子還嗆說「我有愛滋、B肝，要死大家一起死！」

據了解，警方昨接獲通報，有輛懸掛變造車牌的車在新竹湖口一帶徘徊，形跡相當可疑，員警立即前往埋伏，趁朱男出面取車時一擁而上，並在車上查獲大批他人的存摺、提款卡，朱男辯稱「幫朋友領包裹」，但對於車輛及存摺、提款卡來源全交代不清，被警方帶回警局調查。

朱男被帶回警局途中，突然情緒失控，不斷大罵警方「一直找我麻煩」、「想逼死我」，更作勢要咬舌自盡，員警見狀伸手阻止，不料卻遭朱男狠咬，拇指遭咬傷當場見血。

朱男咬傷警後，還囂張嗆聲「我有愛滋病及B型肝炎，要死大家一起死」，遭咬的員警心慌，自費到檢驗所抽血檢查，雖暫無愛滋病及B肝反應，且朱男家屬也表示他並未罹病，但因愛滋病有潛伏期，仍需等3天後檢驗報告出爐才能得知。

朱姓毒蟲被帶回警局後一改囂張的態度，不斷直呼要找媽媽，經警方勸說及與母親通話後卸下心防，終於坦承車子是透過臉書朋友購買，但存摺、提款卡來源仍交代不清，全案訊後依傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌移送苗栗地檢署。

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(中天)