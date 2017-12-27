黃智賢批黨產會：強姦別人還逼簽同意書

2017年12月27日 13:53 中時電子報 謝雅柔

婦聯會與內政部協商破局，主任委員辜嚴倬雲遭撤換。婦聯會律師張菀萱表示，22日接到內政部做出撤換負責人的公文，24日召開臨時常委會，由前立委雷倩當選新任主委。對此，政治評論家黃智賢批民進黨政府，真比納粹還不如，更批黨產會強姦別人，還要逼對方簽同意書。

黃智賢指出，內政部撤換了婦聯會主委辜嚴倬雲。現在是由新選的雷倩跟內政部協商。辜嚴倬雲為什麼被撤換呢？因為跟內政部協商破裂。為什麼破裂呢？內政部要求婦聯會捐出388億資產的8成。辜嚴說不，若要捐就捐出所有資產。此外，黃智賢說內政部要求婦聯會，要承認自己是「不當」的。將來的基金會，還要政府官派董事進去。「也就是政治黑手要直接介入民間團體。破局是這樣破的。辜嚴是這樣被撤換的」。黃說辜嚴當然不能接受這樣的條件。任何中華民國國民都不可以。憲法給的權利，一絲都不能退讓！

黨產會發言人施錦芳稱，黨產會決定「暫緩討論」婦聯會是否為國民黨附隨組織。黃智賢指出，因為黨產條例這個惡法規定，不是由法院認定你是合法還是非法，而是由黨產會這個行政機關，說你是非法，你就是非法了。然後這個東廠要不要討論你是非法還是合法，還看他高興。

此外，施錦芳說「希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待」。黃智賢直言，社會是期待民進黨政府的髒手趕快縮回去，不要強奪民產。人民團體的權利和資產，一絲一毫都不可以被剝奪。憲法保障的人民權利，請還給人民。憑什麼定黨產條例 ?憑什麼剝奪國民黨黨產 ?憑什麼說誰是國民黨附隨組織，誰就是附隨組織 ?更何況促轉條例，還可以再殺一次 !這是永無休止的殘民以逞。

黃智賢最後表示，在尖刀利刃下，婦聯會還能協商什麼?最後婦聯會還能剩下什麼資產?

還能剩下什麼自由和尊嚴?難道要在槍桿子和刑求下自白，承認自己不當，給出一切。順便簽一個將來官派董事的行政契約?好讓民進黨將來可以說嘴。說是婦聯會自己承認，一切都是自己錯了。一切都是婦聯會自己要奉獻的，可不是他硬幹的?民進黨政府，真比納粹還不如。納粹還不會這樣下流。強姦別人，還要逼對方簽同意書。

黃智賢臉書全文：

黨產會不是強姦別人還逼簽同意書 ?

民進黨立了一個違憲的黨產條例以後，嘴臉越來越直接。

什麼民主人權，法治體面通通都不用顧了。

幹嘛顧 ? 誰在乎 ?

趁現在權在手，要吃要拿要打要殺，趕快 !

1

內政部撤換了婦聯會主委辜嚴倬雲。現在是由新選的雷倩跟內政部協商。

辜嚴倬雲為什麼被撤換呢 ?

因為跟內政部協商破裂。

為什麼破裂呢 ?

內政部要求婦聯會捐出388億資產的8成。

辜嚴說，不，若要捐，就捐出所有資產。

但這樣還不行。

內政部要求婦聯會，要承認自己是”不當”的，不法的。

將來的基金會，還要政府官派董事進去。

也就是政治黑手要直接介入民間團體。

破局是這樣破的。

辜嚴是這樣被撤換的。

但辜嚴當然不能接受這樣的條件。

任何中華民國國民都不可以。

憲法給的權利，一絲都不能退讓 !

2

現在黨產會發言人施錦芳說: 「黨產會決定”暫緩討論”婦聯會是否為國民黨附隨組織。」

聽到沒有。

因為黨產條例這個惡法規定，不是由法院認定你是合法還是非法。

而是由黨產會這個行政機關，說你是非法，你就是非法了。

然後這個東廠要不要討論你是非法還是合法，還看他高興。

他可以快點認定，慢點認定。

怎麼討論，隨他高興。

一切就看你乖不乖。

你乖不乖，也是他來決定，不是法院。

民主國家，可以有這樣的東廠 ?

可以這樣玩法條 ?

但民進黨就是這樣幹 !

3

施錦芳又說: 「希望婦聯會能在最快時間內回應社會期待」。

問題是，社會是期待，民進黨政府的髒手趕快縮回去，不要強奪民產。

人民團體的權利和資產，一絲一毫都不可以被剝奪。

憲法保障的人民權利，請還給人民。

憑什麼定黨產條例 ?

憑什麼剝奪國民黨黨產 ?

憑什麼說誰是國民黨附隨組織，誰就是附隨組織 ?

更何況用促轉條例，還可以再殺婦聯會一次 !

這是永無休止的殘民以逞。

4

在尖刀利刃下，婦聯會還能協商什麼?

最後婦聯會還能剩下什麼資產?

還能剩下什麼自由和尊嚴?

難道要在槍桿子和刑求下自白，承認自己不當，給出一切。順便簽一個將來官派董事的行政契約?

好讓民進黨將來可以說嘴。

說是婦聯會自己承認，一切都是自己錯了。

一切都是婦聯會自己要奉獻的，可不是他硬幹的?

民進黨政府，真比納粹還不如。

納粹還不會這樣下流。

強姦別人，還要逼對方簽同意書。

(中時電子報)