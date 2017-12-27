威嚇南海 俄再向陸交付10架蘇愷35戰機

2017年12月27日 14:04 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，俄羅斯軍方於本月22日，再向大陸交付了第二批10架蘇-35戰機（Sukhoi Su-35），合約內剩餘的10架將在明年度全部交貨。這批新戰機目前全數進駐於廣東湛江的遂溪空軍基地，該基地過去曾有蘇愷27戰機（Sukhoi Su-27）駐守，對於俄式戰機並不陌生，而也因為其地理位置特殊，被美媒與智庫視為，大陸解放軍未來「護衛」南海海域和威嚇台海的重要空軍基地。事實上，蘇愷35戰機於11月底才被天津民眾目擊，在俄羅斯伊留申-76運輸機（Ilyushin Il-76）伴飛下，5架新戰機高速向南飛行。

由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發製造，蘇愷35戰機於1988年首次試飛、1995年正式投入服役，目前僅有約70多架蘇愷35戰機在俄羅斯空軍服役。戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

俄羅斯重要的新型戰機蘇愷35，將成為大陸駐守南方領空重要的戰力。（圖/蘇霍伊集團）

一邊發展自製的戰機、另一邊又多次向俄羅斯採購新式武裝設備，大陸解放軍於2015年砸下高達30億美元（約932億台幣），向俄羅斯蘇霍伊集團（Sukhoi Company）訂購24架蘇愷35S戰機（Sukhoi Su-35）。作為俄羅斯重要的新一代戰機，除了大陸外，包含越南、印尼、馬來西亞和印度等國都向俄國表達採購意願。大陸將蘇愷35戰機放在廣東，若再搭配新添購的S400型導彈，未來恐讓美軍倍感威脅，也可能讓南海局勢再次升溫。

(中時電子報)