福容跨年下殺超低價！元旦壽星1房2018元殺更大

2017年12月28日 04:38 中時 何書青

2018年第一道曙光將在龍磐公園。（福容大飯店提供）

福容大飯店推出元旦壽星住房2018元的生日大優惠，全台14間分店都可擇一入住，以選擇淡水漁人碼頭店家庭客房來說，下殺近15折。（福容大飯店提供）

墾丁觀光大雪崩，不久前才有「去墾丁不如去沖繩」的網路論戰，日前又被報出墾丁大街滷味一盤開920元的天價，讓墾丁觀光雪上加霜，據觀光局統計，墾丁2年來少了400萬遊客，為讓國旅散客回流，墾丁各家飯店無不各出奇招把握將來的跨年商機。墾丁福容大飯店打出限時的激省優惠吸客，即日起到29日前，訂購30日或31日入住的房客，就享每晚4321元起的優惠價，等於跨年每晚住五星級飯店5000有找，挑戰史上最低價。

2017年台灣本島的最晚日落和2018年的第一道曙光都在恆春半島，最晚夕陽在關山，最早曙光在龍磐公園，屏東縣政府和恆春半島觀光業者將在龍磐公園舉辦迎曙光活動，號召遊客「破舊迎新，一定要來墾丁」，消息一出，墾丁地區住房率迅速提升2成，目前已經達到8成，而墾丁福容大飯店則持續出擊，祭出即日起到29日前，預訂30日或31日精緻雙床房，就有每房每晚4321元起的超低價，而且每房還送晨曦早餐2客，可說是為拉抬墾丁觀光人氣誠意十足。

另外，福容大飯店也推出給元旦壽星的生日大禮，只要是在1月1日出生的壽星，在生日當晚入住，每房只要2018元，在福容大飯店旗下的14間分店都可以擇一入住；以淡水漁人碼頭店家庭客房來說，原價1萬1800元+10%，元旦壽星只要2018元，狠狠下殺近15折，用驚人折扣陪元旦壽星們一起慶生。（每位壽星限訂1間）

(中時)