12／28 三大報頭版要聞

2017年12月28日 07:13 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

為解決非六都縣市缺人缺錢，城鄉差距擴大問題，行政院長賴清德昨表示，明年將啟動研議「行政區重劃」並提出《財政收支劃分法》修法版本，他對城鄉差距擴大、非六都缺人缺錢及鄉村人口流失等問題感慨良多，盼望透過修法及行政區重劃，達到「均衡台灣」的目標。政委張景森則說，政院將在2個月內提出複數方案，供各界討論。

教育部昨晚公布106年學年度各大學註冊率，有19校低於6成，最差前3名為台灣觀光學院29.87％、南榮科大32.17％、華梵大學32.43％。教育部規定，連續2年註冊率低於6成的學校，「將專案輔導」。

民進黨立委劉櫂豪累積參選台東縣長4連敗能量後，再度獲得提名，成為有史以來民進黨最強的縣長參選人；面對強敵壓境，國民黨台東縣長提名，呈現立委廖國棟與議長饒慶鈴兩強相爭局面，黨中央昨找來兩人協調，但對於是否直接進入初選，雙方乃無交集。

◎工商時報

今年以來，大陸掀起環保嚴查行動。繼昆山後，珠海市政府亦祭出限產令，勒令重點工業企業於本月26日至29日需限產限排3天。大陸對於治汙減排的要求愈來愈嚴，連同位於製造業重鎮長江三角洲的台廠，凡涉及高耗能、高污染、高排放行業者，恐將首當其衝。

從高頻經濟數據表現看來，今年台灣景氣熱絡，加以股市久違地站穩萬點、政府與企業承諾加薪等情勢，似乎展現出令人欣喜的局面。但多數民眾對景氣熱絡的反應相對淡定，產生景氣熱、民情冷的明顯溫差，令執政者頓時不知應如何幫整體民情加溫。

行政院長賴清德昨（27）日召開年終記者會，揭示「安居樂業、生生不息、均衡台灣」等3大施政主軸，他將提高前瞻特別預算執行成效，並以一年超過2千億的公建支出、降低漏水率、建置屋頂型太陽光電、裝設智慧電表等擴大內需的作法，力拚107年經濟成長率超越主計總處預估的2.29％。

◎旺報

2018年1月1日起，大陸《環境保護稅法》將正式上路，依法開徵環保稅，目前，各地基本上已作好開徵準備工作，確定適用稅額標準，有業內人士預估，環保稅一旦開徵，年徵收或達到500億元（人民幣，下同）、約台幣2300億，其中大氣汙染物和水汙染物排放企業受影響最大。

從今年十九大報告中強調「綠水青山就是金山銀山的理念」，要「實行最嚴格的生態環境保護制度」，來「建設美麗中國」，加上明年《環境保護稅法》、新版《水汙染防治法》等系列環保新政的推行，顯然大陸的經濟施政理念正在進行一次大的轉變，這次應該是「動真格」要來改善環境生態。

大陸環保已成全民共識，政府把環保生態當作政績，近期環保產業在股市也節節走揚，27日，大陸股市環保工程板塊大漲，個股方面，聯泰環保、博天環境均上漲超過四個百分點、高能環境、先河環保、聚光科技、中材節能等個股均有所拉升。

(中時電子報)