搭南向列車！王品新品牌「沐越」今開幕 一手試吃報告

2017年12月28日 08:47 工商 姚舜

「越式法包」在〈沐越〉的名字是〈鵝肝醬烤雞法國長棍〉，麵包內塗了鵝肝醬並以香料烤雞腿、越式蘿蔔泡菜、新鮮黃瓜、芫荽搭配作餡。（圖／姚舜攝）

王品〈沐越〉的〈芽莊紅咖哩雞〉的紅咖哩中加了香茅、魚露、羅旺子與椰奶熬製，風味沒泰式那麼辛辣，並附法國麵包沾食。（圖／姚舜攝）

掛在椰子上呈盤的〈宮廷火焰椰子蝦〉，是用調味後的椰汁將肉厚而實的藍鑽蝦煮熟，蝦肉鮮甜彈Q，非常有特色。（圖／姚舜攝）

〈沐越〉的〈法式吊燒雞〉，是將半隻雞經醃漬、風乾、爐烤、油淋等工序製成，油光汪汪的表皮薄脆，雞肉鮮嫩帶汁，值得一試。（圖／姚舜攝）

王品〈沐越〉的〈甘蔗蝦〉，是將蝦漿與花枝漿裹在切成細條的埔里甘蔗上，再沾上杏仁角與日本彩色道明寺米炸熟，形色味皆徑誘人。（圖／姚舜攝）

王品〈沐越〉的〈越式生春捲〉，是以鮮蝦、烤雞肉與櫻花蝦芋頭3種口味同陳一盤，是一「誠懇」菜餚。（圖／姚舜攝）

〈香茅嫩烤胡椒魚〉是將1斤重左右的鱸魚，以復活島白胡椒和鹽「馬殺雞」使之入味後直接烤熟，表皮微微酥焦，魚肉鮮嫩細緻。（圖／姚舜攝）

〈檳榔葉肉捲〉是用包檳榔的荖葉，包捲用魚露與香茅調味的牛豬絞肉後再串起火烤，吃食時可用米線和生菜葉將之包在一起入口，是很美味的越南Street Food。（圖／姚舜攝）

在〈沐越〉可以點一杯用煉乳提味的〈越南滴濾式冰咖啡〉，感受有殖民文化的飲品滋味。（圖／姚舜攝）

位在台北復興南路的〈沐越〉越式料理餐廳，店裝設計帶有濃烈殖民風格。（圖／姚舜攝）

〈沐越〉2樓有一大片玻璃窗，直接面對SOGO忠孝館後面的公園，臨窗可欣賞台北東區景象。(圖／姚舜攝)

〈沐越〉服務人員穿著的孔雀藍色制服，是依越南傳統服裝「襖黛」設計，展現道地異國風情。（圖／姚舜攝）

繼〈Cook BEEF,酷必〉、〈乍牛〉與〈麻佬大〉之後，王品集團台灣事業群再創〈沐越〉越南料理品牌，開在台北復興南路一段、SOGO商圈的〈沐越〉首家門市並在搶在跨年前於今（28）日正式開幕營運，這是王品集團今（2017)年在台灣新創的餐飲品牌，也是王品集團在兩岸的第21個餐飲品牌，更是王品首度揮軍挺進近年在美國與歐洲逐漸走紅的南洋料理市場，後續營運受到市場關注。

趁著試營運時記者實際走訪〈沐越〉並試吃，可以發現王品集團此次以美食搭上「南向」列車顯然是有備而來，無論是店型裝潢、廚藝團隊，以及菜單上的菜餚，都花了心思設計規畫。以軍力比喻，〈Cook BEEF,酷必〉、〈乍牛〉與〈麻佬大〉，好似快速打擊部隊，而〈沐越〉則是「重裝師」，展現出「只許成功，勢在必贏」的雄心企圖。

隨著在台越南新住民增加，國人在台到處可以嘗到越南味。只是在台灣多數越南料理餐廳都予人「小吃店」印象，而談到越南美食，許多人仍停留在〈越南河粉〉與〈生春捲〉。殊不知，越南食物除因歷史與地緣關係深受中國南方影響，更因曾被法國殖民，故不少吃食也沾染了「法國氣息」。這些年，越南美食更繼泰國料理之後，在歐洲與美國受到許多食家饕客喜愛，在各式亞洲料理中的人氣日高。

王品就是看見了這股國際新「食」趨，欲藉〈沐越〉此一新品牌，更完整具體地表現越南獨有的飲食文化特色與用餐體驗。放眼目前外食餐飲市場，尚沒有像〈沐越〉這樣「規格」的餐廳賣越南料理。而這也是〈沐越〉切入市 場的賣點與亮點。

位在台北復興南路一段的〈沐越〉共有3個樓層，3樓是廚房，1、2樓是用餐區，2個樓層60多坪、約有80個客席座位。空間的裝潢設計在濃濃的南洋風中融入了法屬殖民風格，有象徵熱帶的植栽、壁畫、藤編、燈籠，也有歐式風格拱門、殖民建築慣用的百葉窗。餐具器皿也是「東西匯」，且形式與色彩都頗講究。連服務人員的制服都參考越南傳統服裝「襖黛」設計，透過各個細節傳遞越南風情。

〈沐越〉的菜單上的菜餚非常多樣，從〈檳 榔荖葉肉捲〉、〈生春捲〉的Street Food，到〈甘蔗蝦〉、〈越式河粉〉、〈椰漿綠咖哩雞〉、〈芽莊紅咖哩雞〉、〈叻沙豬肉〉等國民美食，一直到適合多人聚宴的鍋物〈越式酸辣海陸推推鍋〉、〈焦糖瓦罐豬肉〉與〈法式吊燒雞〉等，超過70道菜式，且打破王品過去的套餐供餐型式，所有菜餚都可以單點，可謂豐儉由人。

〈沐越〉菜單上最足以代表法國殖民風味的菜式是〈鵝肝醬烤雞法國長棍〉，這菜其實就是又稱「越式法包」的「法式越南三明治」，廚藝團隊自製的法國枴棍麵包內，先塗了鵝肝醬，再夾入香菜、小黃瓜、越南式泡菜，以及用沙茶醬醃漬入味後再烤製的烤雞，味道鹹鮮酸甜交織，風味不錯。如果要嚴格挑剔，應該是那長棍麵包若能用老麵發酵，讓表皮再酥脆點，或是照越南傳統在麵糰中加入點米粉，則更能體現這道菜的「混血」風格。

王品畢竟是一餐飲集團，廚藝團隊烹製菜餚時不僅會考慮呈盤時的形色，亦會融入新元素增益菜餚的風味與口感。如越南經典菜式〈甘蔗蝦〉，將新鮮蝦漿與花枝漿裹在切成細長條的埔里甘蔗上後，另外會再沾附杏仁角或彩色的日本道明寺米再油炸，成菜後口感更多層次。以「過橋」方式用高湯沖淋的〈牛肉河粉〉，用的是Choice級美國去骨牛小排，口感柔嫩，且另外又加了松露醬提味。

〈宮廷火焰椰子蝦〉用料高檔，廚師用肉豐而彈Q的藍鑽蝦，以加了微微辣椒提味的椰子汁烹煮，除了蝦肉鮮甜，椰子湯汁好喝。上菜時可點火製造火焰效果，預料將和傳統〈越式冰滴咖啡〉一樣，都可望成為受到歡迎的「打卡美食」。

(工商)