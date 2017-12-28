高鐵南延屏東可行？專家打臉：每年虧2億

2017年12月28日 08:19 中時電子報 謝雅柔

高鐵局「高鐵延伸屏東可行性評估」期末初步報告出爐，其中2路線從左營到屏東、燕巢到屏東，路線及技術都具有可行性。高鐵局表示，2路線經費500億元左右，行車時間約10分鐘。然而，台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲在社團臉書分析，交通「平權」的代價是高鐵每年得虧2億。

屏東縣政府積極爭取高鐵南延屏東，高鐵局就可能路線方案，進行技術、市場、法律、土地、經濟、財務及環境等進行可行性研究評估，昨評估案期末初步報告出爐。根據評估報告顯示，高鐵南延屏東有2路線工程可行，一條從高鐵燕巢分岔南延屏東，另一條則是從高鐵左營車站南延屏東，路線長度分別為13.2公里、17.5公里，另所需經費分別為537億、489億。高鐵局副局長楊正君說，兩條路線行車時間差不多，約10分鐘，「現在台鐵新左營站至屏東站要35~40分鐘左右，可省下約30分鐘時間，平日運量預估每日約4000到5000人次，假日每天約4600人到5500人次」。

對此，鄭羽哲在臉書粉絲專頁「台灣鐵道暨國土規劃學會」撰寫「交通『平權』的代價是高鐵每年得虧2億？！」一文，並表示若以高鐵左營車站南延屏東全長17.5公里路線條件來看，興建經費為489億元。以每日雙向5000人次、每日雙向32班、每小時單向1班計算，成本為32班X17公里X每公里成本1870元，每日101.73萬元，以每日營運成本100萬元計算，每年估算營運成本為3.65億元。高鐵營運收入部分則為5000人次X17公里X每公里營運4.1元= 34.85萬元，以每日營收35萬元計算，每年估算營運收入為1.28億元。

「答案很清楚，以這種班次數和這種營運人次預估，真的南延到屏東，高鐵每年得虧損2億元，屏東人只能獲得每小時單向1班的高鐵服務」。鄭指出，高鐵局說可以讓屏東人節省20分鐘，結果高鐵到了屏東，無論是13公里或17公里的方案，高鐵站預估都進不了屏東市區，所以屏東人還是要轉乘，縱使高鐵省下20分鐘，候車時間有比較節省嗎？

不過他也提及替代方案，他說公路客運每車公里成本是45元，就用每車公里50元估計，從屏東市區經國道到高鐵左營站單程約40公里，每日單向發車50班次，「成本只有高鐵營運成本的10%，但卻可以讓屏東民眾搭乘客運車輛直達左營車站」。或者是，再更強化臺鐵自高鐵左營站（臺鐵新左營站）的班距與密度，也能在更有效率的資源投入上，讓民眾用更低的成本，享受近似的便利性。

(中時電子報)