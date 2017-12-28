蔡的夢想與賴的功德 把全部人都得罪了

2017年12月28日 08:44 中時 李月華 /綜合報導 /綜合報導

美麗島電子報日前公布民調，蔡英文總統信任度只剩32％，寫下執政19個月以來新低；9月初接任行政院長時曾為蔡總統拉高民調的賴清德，不滿意度升到36.7％，較11月高出4.2個百分點。政大教授陳芳明今天指出，這份民調，是蔡政府的一個警訊，沒有一個執政者，可以面面討好。蔡政府卻常常擺出兩面討好的姿態，最後都全部得罪了。

陳芳明在蘋果論壇撰寫的專欄文章說，蔡總統與賴院長發表談話的態度，似乎有一點驕矜。這是一種權力的傲慢。尤其掌控所有的權力關節時，應該是更加謙卑才對。政黨輪替之際，有太多選民對蔡政府的期待特別高。總以為她會以具體的施政，贏得人民信任。但是總統與賴揆的政治承諾，最後都打了折扣。

陳芳明表示，所謂轉型正義，絕對不是面面討好就可獲致。既然提出政治承諾，就務必促其實現。在許多爭議性的政見裡，不可能贏者全拿，必須得罪一部分人，又從另一部分人獲得肯定。以婚姻平權為例，蔡政府既得罪了保守的陣營，也得罪了開明的陣營。這次民調數字顯示，總統與賴揆的左右搖擺，似乎已經失去民心的信任。一例一休立法時，已經引起民怨。再修正時，反而更加歪了一邊。民進黨不要說站在工人的立場，只要站在人的立場，就知道《勞基法》越修越惡劣。

陳芳明強調，沒有一個執政者，可以面面討好。蔡政府卻常常擺出兩面討好的姿態，最後都全部得罪了。蔡總統的「夢想」說，賴清德的「功德」論，都不是執政者可以隨便呼攏，化為具體政策吧。

(中時)