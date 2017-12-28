蔡的夢想與賴的功德 把全部人都得罪了

最新民調顯示，民眾對蔡英文政府的信任度，跌至民進黨全面執政十九個月以來新低。(資料照片，2016年蔡英文總統與台南市長賴清德等人共同視察台南三爺溪排水整治進度。總統府提供）

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中時
/綜合報導

美麗島電子報日前公布民調，蔡英文總統信任度只剩32％，寫下執政19個月以來新低；9月初接任行政院長時曾為蔡總統拉高民調的賴清德，不滿意度升到36.7％，較11月高出4.2個百分點。政大教授陳芳明今天指出，這份民調，是蔡政府的一個警訊，沒有一個執政者，可以面面討好。蔡政府卻常常擺出兩面討好的姿態，最後都全部得罪了。

陳芳明在蘋果論壇撰寫的專欄文章說，蔡總統與賴院長發表談話的態度，似乎有一點驕矜。這是一種權力的傲慢。尤其掌控所有的權力關節時，應該是更加謙卑才對。政黨輪替之際，有太多選民對蔡政府的期待特別高。總以為她會以具體的施政，贏得人民信任。但是總統與賴揆的政治承諾，最後都打了折扣。

陳芳明表示，所謂轉型正義，絕對不是面面討好就可獲致。既然提出政治承諾，就務必促其實現。在許多爭議性的政見裡，不可能贏者全拿，必須得罪一部分人，又從另一部分人獲得肯定。以婚姻平權為例，蔡政府既得罪了保守的陣營，也得罪了開明的陣營。這次民調數字顯示，總統與賴揆的左右搖擺，似乎已經失去民心的信任。一例一休立法時，已經引起民怨。再修正時，反而更加歪了一邊。民進黨不要說站在工人的立場，只要站在人的立場，就知道《勞基法》越修越惡劣。

陳芳明強調，沒有一個執政者，可以面面討好。蔡政府卻常常擺出兩面討好的姿態，最後都全部得罪了。蔡總統的「夢想」說，賴清德的「功德」論，都不是執政者可以隨便呼攏，化為具體政策吧。

(中時)

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