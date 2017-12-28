感謝承認耶路撒冷 以色列將以川普命名耶城新車站

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以色列擬在耶路撒冷老城新建造一座高速鐵路車站，並以美國總統川普命名，以感謝川普承認耶路撒冷為以色列首都。

以色列交通部長卡特茲告訴美國有線電視新聞網（CNN），以色列計劃在耶路撒冷老城建造一座新的高速鐵路車站，並將以美國總統川普命名，「做為對川普總統承認耶路撒冷為以國首都的感謝之意」。

卡特茲表示，這座高鐵站將建築在耶路撒冷老城的城牆內，旅客可在城牆東南面的糞廠門（Dung Gate）附近下車，直接前往西牆廣場。耶路撒冷的西牆是猶太最神聖祈禱聖地。

這條往返特拉維夫和耶路撒冷間的高鐵火車站，大約需要1年策劃、4年建造時間，預算2億1500萬美元。

對於以色列政府這項決定，一位穆斯林教士告訴法新社，巴勒斯坦人絕不會接受「在被佔領土上的任何改變或行為」，以川普名字為耶路撒冷老城內新車站名稱只是承認耶城為以國首都的另一項「不合法」的措施而已。

川普在今年5月前往耶路撒冷西牆訪問，成為首位造訪該地的現任美國總統，儘管當時未有任何以色列官員陪同，但川普訪問耶路撒冷西牆仍具高度敏感性。

今年12月，川普則正式宣布承認耶路撒冷為以國首都，並責令國務院準備把美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷。

(中時)

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