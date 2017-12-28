神人搜出「群交趴」女生IG、FB帳號 全部小大一

6女7男的「群交趴」引起網路轟動 (圖／翻攝自IG)

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中時電子報

「6女7男群交趴」讓PTT（批踢踢實業坊）暴動！昨（27）日有網友在PTT八卦版宣稱，事發當天就將所有照片備份，並把攝影師IG、Flickr上的追蹤名單記錄下來，耗費3天比對「背影、乳房大小及妝髮」，將女生的IG、FB通通找出來，證實她們都是「小大一」，並形容「大概就是大學系籃系壘的球經…那種等級」。

日前有網友在社群軟體「Dcard」發文，表示「要找公廁主人」，並附上1張3名裸女背對鏡頭照的IG貼文截圖，「6女7男群交」話題瞬間在網路爆炸，事後揪團的攝影師將照片全數刪除。

自稱碩士生的網友昨在PTT表示，早就料到照片會被刪，所以早就把攝影師IG、FLICKR照片全部備份，除此之外，更將攝影師的IG追蹤名單、粉絲名單也備份，然後花3天時間比對照片中女生「背影、乳房大小及妝髮」，找出她們的臉書及IG帳號，發現都是「可愛的大一生」，並形容她們「大概就是大學系籃系壘的球經…那種等級」。

這篇文章一出，讓PTT八卦版暴動，鄉民們個個大撒幣求檔案，整個八卦版也被洗版。不過，卻也有網友深表不認同，表示「一個版搞的那麼下流 公然在這裡討要色情圖片…要看個圖 像乞丐一樣在那邊討要會不會太可悲啊…這裡又不是成人圖片分享區」。

(中時電子報)

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