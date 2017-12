外交部這個失誤真難閃得過？前後有3個陷阱

2017年12月28日 09:13 中時電子報 劉屏 資深媒體人/

外交部護照誤把美國杜勒斯國際機場當作桃園國際機場。平心而論, 這個錯不容易閃過。華府友人研究後發現,前後一共有3個陷阱,每個都可能造成誤解。這兩個機場不但相似,而且桃園機場原本就是參照杜勒斯機場而設計。另一方面,在網上搜尋桃園機場,第一張照片就是杜勒斯機場。要想不犯錯,還真不容易。

第一個陷阱在《維基百科》。在「Dulles International Airport」(杜勒斯國際機場)欄目下,有關「設計及建造」乙項,寫道「The original terminal at Taiwan Taoyuan International Airport in Taoyuan, Taiwan was modeled after the Saarinen terminal at Dulles.」。可譯為「台灣的桃園國際機場最初的航廈,是仿傚杜勒斯機場的薩瑞楠航廈」。按,薩瑞楠(Eero Saarinen)是杜勒斯機場的主設計師。

杜勒斯機場的造型在國際建築界享有盛譽,而且比桃園機場早了十幾年,成為桃園機場的藍本不足為怪。很多國人初到華府時,都覺得杜勒斯機場的外觀很眼熟。

第二個陷阱在谷歌。鍵入中文「桃園國際機場」,第一排照片有一張是一座機場大廈,亮麗搶眼。點選這張照片,照片放大了,旁邊出現幾個英文字,寫的是「Taipei Taoyuan International Airport Reviews」。

第三個陷阱仍在谷歌。鍵入英文「Taoyuan International Airport」,第一張照片就很像桃園機場。點選這張照片,照片放大了,出現的是中文說明「……桃園國際際機場……」。其實這張是杜勒斯機場。

換言之,不論鍵入中文或英文,最先跳出來的照片都是杜勒斯機場。試問要如何避免這樣的誤解?答案是「一定要找出照片的確切來源」。在谷歌的「桃園國際機場」或「Taoyuan International Airport」欄下,其他照片多能找到源頭,亦即著作權所有者,可是杜勒斯機場那張,無論如何就是找不到源頭。既然來源不明,用的不安心,還是不用為好,免生事端。

在網路普及的今日,要避免誤解,唯有更加小心,投注更多心力。君不見,在谷歌中搜索「red」,跑出來的不只是紅色,還有藍色、綠色呢。

