前AC米蘭傳奇球星 喬治維阿當選賴比瑞亞總統

2017年12月28日 09:32 中時電子報 李靖棠

據英國電訊報（The Telegraph）報導，義大利足球豪門AC米蘭（A.C. Milan）傳奇球星、1995年世界足球先生（Fifa World Player）喬治維阿（George Weah），從2005年投入家鄉大選以來，終於在今年成功聚集人氣，當選賴比瑞亞（Liberia）新任總統。報導中指出，喬治維阿陣營聲稱，他們已贏得總投票數220萬人中的70%，自行宣佈當選。隨後，國家選舉委員會發言人表示，此次選舉具有歷史性重大意義，維阿將從明年1月開啟6年的總統任期。讓這個非洲小國，繼獲得諾貝爾和平獎（Nobels fredspris）的現任女總統艾倫·強森·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）後，再迎來一個超級巨星領袖。

現年51歲的喬治維阿，出生於賴比瑞亞首都蒙羅維亞（Monrovia），身高185公分。很早開始足球職業生涯，位置屬於前鋒，22歲那年被法甲競旅摩納哥隊（AS Monaco）簽下，開啟歐洲職業聯賽的生涯；四年後轉入豪門聖日耳曼隊（Paris Saint-Germain），協助贏得法甲冠軍；1995年高薪簽入歐洲頂級俱樂部AC米蘭，披上光榮傳統的9號戰袍，同年不僅贏得義甲聯賽冠軍、更成為迄今為止唯一一位榮獲世界足球先生頭銜的非洲球員，卻也是唯一沒踢過世界杯會內賽的足球先生。

傳奇球星喬治維阿的支持者，聽聞維阿高票當選後上街慶賀。（圖/路透社）

It is time for #change, it is time for #hope, it is time for a better and more prosperous #Liberia #Liberia2017 #VoteWeah #ChangeforHope @cdcliberia1 pic.twitter.com/m6QFeh59S2 — George Weah (@GeorgeWeahOff) 2017年11月17日

當年由重獲自由的奴隸，從美國返回非洲建立的賴比瑞亞，從建國之初就存在著原住民族群與「海歸」後裔的對立，出生於當地、卻長年征戰海外的喬治維阿，不僅兼具兩族群特色，更因為其在家鄉的地位，被不少支持者視為解救賴比瑞亞的領導者。現任總統艾倫·瑟利夫雖擁有國際高聲望，但在國內卻始終有被質疑貪污和濫用私權的嫌疑，更讓「親民」的維阿被多數支持者視為「拯救者」。

但如今，挾著高人氣當選的維阿，是否會和鄰近的非洲領袖一樣，接觸權力而開始腐化，成為另一個萬年總統或獨裁者，恐怕也是外界觀察和最擔心的焦點之一。

(中時電子報)