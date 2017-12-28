大同現增疑禿鷹炒股？市場派赴北檢檢舉

2017年12月28日 10:19 中時 陳志賢

律師陳文禹。(陳志賢攝)

大同公司禿鷹疑雲不斷，去年底大同借券賣出餘額3個月暴增8萬張，公司董事會最近決議辦理現增，融券幾天前又增加5000多張，市場派代表「欣同」公司負責人林宏信質疑有禿鷹集團藉利空訊息摜壓股價，一路借券套利、融券炒股，28日一早委託律師陳文禹到台北地檢署遞狀告發禿鷹集團違反證交法，請求檢調及主管機關深入查辦。

律師陳文禹指出，大同公司今年3月9日決議以現金增資或私募方式募資60億，但當時公司還有高達438億的現金及約當現金，現增或私募並不合理，其中是否有涉及弊端或違反證交法情事，請求北檢和台北市調查處、金管會、證交所一併調查。

另有近10名小股東到北檢高舉「大同禿鷹、放空炒股」、「大同公司有錢，還向股東要錢」的標語，高喊「大同公司，還向股東要錢」、「搞增資、來禿鷹」等口號聲援。

林宏信檢舉狀指出，大同股價去年9月漲到每股7.7元，借券餘額4萬張，之後連續出現單日借券賣出上千張，12月底借券餘額更超過12萬張，短短3個月暴增8萬多張，明顯有人為操縱、打壓股價跡象；借券與融券不同，只有大股東或外資有能力借出上萬張股票，散戶大都融券放空。

檢舉狀指出，今年3月9日大同公司董事會決議辦理現金增資或私募，發行股數不超過6億股。但根據大同公告的辦理方式，質疑公司有屬意的應募人選，並合理推斷實際目的為使特定人取得多數股份，懷疑有大股東出借持股讓特定人放空壓低股價，才能以較低價格辦理現增私募，藉此套利。

本月21日，大同公司又宣布董事會決議辦理現增，股價立刻大跌市值1天蒸發45億。但對增資股的發行價格，大同發布重訊和媒體報導卻不一，雖然本月25日大同公告否認報載每股14元的發行價格，但報載股價遠低於市價，還是讓禿鷹集團在當天摜壓股價、賺取差價。

檢舉狀指出，大同宣布現增的前幾天融券突然增加5000多張，消息疑事先走漏，宣布隔天股價重挫跌停就回補3900多張；禿鷹集團放空帳戶是否和增資案有關、涉及內線交易，應該給股東一個交代，如果屬實，金管會和證交所也應要協助股東求償。

(中時)