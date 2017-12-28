快了！美駕駛抵台試飛 F16V升級版接近交機

2017年12月28日 09:54 中時電子報 楊幼蘭

中國戰機編隊繞島巡航已成常態，台灣空軍迫切需要更新戰機，如今又朝接收首批4架F-16V「毒蛇」（Viper）邁進了一步。

據《動力》（The Drive）網27日報導，漢翔（AIDC）已完成4架F-16V的升級，而美國試飛員已抵台測試。負責升級F-16的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）為了這項專案，與漢翔攜手合作。

試飛預定2018年展開，整個升級專案預料會在2022-2023年間完成。

F-16V的戰力遠超過F-16A/B，而台灣是在1990年代開始取得F-16A/B。而升級的戰機加裝了新任務電腦系統、導航設備、大型彩色多功能顯示器、先進敵友辨識應答器、升級電戰套件，以及Link-16戰術資料鏈等。

最重要的是，F-16V擁有屬於主動電子掃瞄陣列雷達（AESA）的AN/APG-83「可變敏捷波束雷達」（Scalable Agile Beam Radar，SABR）。它比F-16A/B上的AN/APG-66機械掃瞄型雷達能更快、更準確，並更遠距地執行擾瞄任務。

包括美國空軍在內的其他空軍都承認，要從「毒蛇」戰機榨取更多戰力，加裝SABR是最符合成本效益的方式。

此外，分析指出，值得一提的是，台灣是率先加入F-16V戰機開發計畫的客戶，由於這升級路線圖充滿彈性，對全球F-16用戶也愈來愈有吸引力。

(中時電子報)