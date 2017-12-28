日擬修法調降法定成年為18歲 將影響婚姻考試多項層面

2017年12月28日 12:06 中時 黃菁菁

日本政府決定在明年1月召開的國會上，提出將成人的法定年歲自20歲調降為18歲的民法修正案，同時提出未滿20歲禁止抽菸、喝酒、賭博等24個相關法案。國會若通過立法，經約3年的告知期間，最快可於2022年施行。

日本民法修正案中，將日本男女可結婚的年齡統一定為18歲。過去日本女性的結婚年齡下限為16歲，修法後提高到與男性一樣18歲。此外，還刪除了未成年結婚必須經父母同意的民法條文。

修法後18歲即成人，只要經濟獨立，沒有父母的同意也可以簽租賃、貸款契約或買車等，有人擔心消費者糾紛可能增加。為消除此顧慮，同時修改《消費者契約法》，在無法合理判斷的情形下，簽署了約會商法等惡質合約時，即使是簽約者是成人也可以取消。

這次修法還將刪除「天皇的成人年齡為18歲」的《皇室典範》條文。《皇室典範》為規定皇位繼承順位、皇室制度的相關法律，該法原本規定，天皇、皇太子、皇太孫的成年年齡為18歲，與修法後的民法規定一致，故決定刪除該條文。

成人法定年齡的調降，也間接影響到其他200多個包含年輕人法定年齡規定的相關法律，各省廳也在重新研究評估，是否修改相關條文。例如，修改《性別認同障礙特例法》，讓性別認同障礙者18歲即可向家庭法院提出變更性別申請。

還有日本的國籍法中，雙重國籍者在一定期限內，必須選擇單一國籍，未滿20歲擁有雙重國籍者必須在22歲以前決定國籍，20歲以上的雙重國籍者，必須在擁有雙重國籍身份後的2年內做出選擇。

民法修法後，法務省考慮將規定中的年齡各調降2歲。日本現行的護照法規定，未成年者只能取得有效期間為5年的護照，將修改成18、19歲也能取得10年的護照。

另外，醫師法和公認會計師法等規定，未成年者不得取得相關資格，民法修法後，18歲即成年，故18歲即可考醫師和會計師執照。

(中時)