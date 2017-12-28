「試車」白嫖13名少女 淫工程師玩完了！

2017年12月28日 10:12 中時電子報 張國欽

內湖一家資訊工程公司技術支援工程師王建富（33歲），2年前剛結婚就假藉仲介少女援交，再以「試車」為由，誘騙3名少女發生性關係，被法院判刑6月，緩刑3年，不料王男色心不改，緩刑期間再以同樣手法，誘騙10名少女從事性交易，還無恥以「了解性技巧」、「是否有特殊性技能」為由，與長相甜美的9名少女嘿咻，其中年紀最小的才11歲，另有3名少女被他包養。台北地檢署調查後認為王男涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》與未滿14歲女子性交罪將他起訴。

檢警查出，王建富以暱名成立臉書帳號，搜尋國中或剛上高中的女學生加為好友，再刊登「寒假伴遊/包養/尾牙飯局/派對，不同短期兼職打工！看妹妹喜歡那一種？快來報名！」誘騙許多無知少女上鉤。

《蘋果日報導》報導，王男通常先約學生妹見面，有發現學生妹姿色不錯，便以「試車」、「確認性技巧」等藉口，將少女載到附近汽車旅館發生性關係，完事後只給1000或1200元車馬費打發，返家後立刻封鎖受害學生妹的臉書帳號，避不見面，其中一名學生妹不甘遭白嫖，憤而報案，才揪出王男騙色行徑。

王男在法院審理時認罪，並與被害少女和解，法官最後僅依與未成年性交罪輕判6月徒刑，緩刑3年。

不料王男後來重施故技，新北市警婦幼隊今年暑假期間接獲情資，得知轄有無知少女受騙從事性交易，警方查出嫌犯竟是仍在緩刑期間的王男，因此發動搜索，並拘提王男到案，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組發現，王男今年3月起變本加厲，在休閒小棧等論壇刊登性交易的訊息，有10名少女上上鉤，王男同樣以介紹工作為由，要求少女必須先與他發生關係，了解有沒有「性技巧」、「是否有特殊性技能」，而這10名被害人之中，竟有8人未成年，年紀最小的只有11歲。

王男「試車」後會要求少女拍攝裸照，再將裸照PO在由付費男子組成的LINE群組，仲介這些少女賣淫，媒介成功至少30次。

(中時電子報)