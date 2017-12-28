耗時5週未果 美中止搜尋沉沒阿根廷聖胡安號潛艇

美軍宣布，即刻起全面中止協助搜尋沉沒失蹤的阿根廷聖胡安號潛艇。（圖/阿根廷海軍）

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中時電子報

據美國海軍協會（USNI）報導，經過5又1/2週的搜尋未果後，美國海軍今宣布，協助搜尋沉沒失蹤的阿根廷海軍聖胡安號（ARA San Juan）潛艇任務即刻中止，第四艦隊將不再進行搜救任務。從11月傳出失蹤後，美軍與多國海軍皆在第一時間投入協尋，美方派出4艘潛艇、1艘軍艦、3架軍機和200名官兵，透過最先進的聲納系統，協助阿根廷軍方尋找沉入海底的潛艇。而美軍也表示，雖然海上搜尋任務停止，相關的數據分析仍將持續進行，試圖替受難家屬找回子弟的蛛絲馬跡。

胡安號潛艇失蹤逾2周 阿根廷中止搜救任務
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由德國北海造船公司（Thyssen Nordseewerke）打造，1985年下水服役的聖胡安號潛艇，是阿根廷海軍負責南大西洋海域巡航的現役潛艇之一。屬於TR-1700油電動力潛艇，排水量約2,100噸、全長為67.3公尺，潛行最高時速可達46公里，最大巡航距離則可達22,000公里。武器裝備方面，該潛艇擁有6組魚雷管、共可裝載22枚魚雷。阿根廷政府曾在2008至2013年，砸下1,240萬美元（約3.71億台幣）的經費，替聖胡安號進行全面性升級維修，但受限於使用年限，聖胡安號下沉前主要任務為打擊非法捕魚的漁船。

由於事發突然、加上海底搜救本就極為困難，更別提潛艇本身多有匿蹤功能，讓聖胡安號沉沒至今，實際原因仍是眾說紛紜，有電池爆炸、排水系統故障等說法，唯一能確定的是，艦上44名官兵應是全數罹難。讓這起意外，成為全球海軍史上，繼2000年俄羅斯庫斯科號核子潛艇（K-141 Kursk）爆炸沉沒，造成118名船員全數罹難後，又一起嚴重的潛艇傷亡意外。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Participation in Search for Sunken Argentine Submarine Ends Today

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