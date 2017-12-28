港媒：台灣防衛新戰略綁美國 最觸動大陸神經

2017年12月28日 10:17 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統任內第一本國防報告書「2017年國防報告書」公布，以「守疆衛土、看見國軍為主軸」。 (資料照片，陳怡誠攝)

蔡英文上任後首份「國防報告書」26日公布，除了首度將台美軍事合作枱面化，也提到「濱海決勝」戰略、完整公布去年以來大陸軍機歷次繞台情況、曝光台灣「保命秘密武器」等等。中評社今天發表評論指出，兩岸實力懸殊，不論台灣當局提出何種戰略，都有質疑聲音出現，常被譏為紙上談兵。

中評社指出，從歷次發表的報告書看，台灣防衛戰略數十年來幾經轉變，陳水扁任內主張「決戰境外」；馬英九任內主張「守勢防衛」。蔡英文今次提出「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」， 被不少人嘲諷，有人說這是以當年823砲戰的戰力戰況去做防守戰略，「開戰時，你根本沒有海灘」，這年頭還玩「諾曼第大登陸」，官員電影真是看太多了。

最近數年，大陸軍力飛躍進步，而台灣真正具前瞻、能夠建立核心嚇阻能力的項目是零。早於2011年7月，台灣軍方公布的報告書即指出，大陸總兵力是台灣兵力的10倍，武器裝備在彈道飛彈及潛艦方面已具絕對優勢，且整體戰力已具封鎖台灣及奪占外（離）島能力。

中評社進一步強調，台灣國防報告書今次首度公開台美軍事合作細節，有將美台綁在一起、依靠美國「以武謀獨」意圖。這是大陸最反對、也是最易被觸動神經之處。

(中時電子報)