蔡英文：支持國軍推動國防事務改革

2017年12月28日 10:17 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，國防部非常努力，持續推動國防改革，我們的國防自主發展等重大工作，也都在全力進行中。她宣示「政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定，我們充滿決心、前進不懈！」

蔡英文今天上午出席「107上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，以下是致詞全文:

國安會嚴秘書長、國防部馮部長、李總長、國安局彭局長、國防部蒲副部長、張副部長、各位司令、國防大學吳校長、陳執行官。

現場各位國防部的同仁，以及今天的主角，各位晉任的將官，還有各位最重要的支柱，在場的家人眷屬們，大家好。

今天是107年上半年的陸海空軍將官晉任典禮，現在，我要請各位回想投身軍旅以來，一路走來的酸甜苦辣，還有在這個過程中，家人給各位的支持跟鼓勵，今天，是各位軍旅生涯中的光榮時刻，也是對家人感恩、感謝的重要時刻。

各位都是國軍的骨幹、最重要的領導幹部，今天能夠晉升，代表著你們在每一個崗位上，一路走來的付出，戮力於戰訓本務的努力，得到部隊最大的肯定，在這裡，我以三軍統帥的身分，向你們道賀，也要代表國家，向你們表達誠摯的感謝。

2017年即將進入尾聲，這一年以來，國軍不只順利執行「漢光33號實兵演練」、以及「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外包括資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」、以及「防空暨飛彈指揮部」也都一一成軍就位。

除了官士兵弟兄姐妹在戰訓本務上有優秀表現，國防部也非常努力，持續推動國防改革。

今年我們增加了「國軍戰航管勤務」等六項加給，其他，像是改善國軍的工作環境、部隊的營舍整建、以及裝備更新，還有攸關國家安全的重要基礎，我們的國防自主發展等重大工作，也都在全力進行中。

我要在這裡，向所有同仁和社會大眾宣示，政府非常支持國軍，推動國防事務改革的方向非常堅定，我們充滿決心、前進不懈！

國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備。這段時間以來，中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的 安全穩定。而我國一直是區域中，安全穩定的貢獻者，因此，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

今天是各位榮耀的日子，請大家回去，好好和家人分享這份榮耀。但是，各位身上的責任又更加重大了，接下來國家的安全，還要仰仗各位將軍，謝謝你們，繼續加油。

(工商)