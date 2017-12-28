神秘僅靠答錄機對外聯繫 71歲秦漢當今模樣曝光！

翁虹和秦漢合作新戲，曝光了同框照，兩人都相當凍齡，光彩依舊。(取材自中時資料照片、翁虹微博)

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中時電子報

過去曾在瓊瑤作品中擔綱男主角、名氣響亮遍及全亞洲的大明星秦漢，年輕時帥氣程度不輸現在當紅的眾男神們，跟秦祥林、林青霞和林鳳嬌受封為「二秦二林」，是跨越80、90年代的代表級人物，而他近年在台灣幾乎消聲匿跡，但原來秦漢在中國大陸仍精挑劇本接戲，翁虹微博上的一張照片，曝光了一代男神的最新近況！

「一代男神」秦漢今年已經71歲，兒子孫國豪日前也傳出好消息，跟女友即將迎接愛的結晶，等同宣布秦漢升格當「準阿公」，而他這幾年幾乎沒有在台灣媒體面前曝光，但其實他在中國大陸接拍了新戲《親愛的她們》，乃胡歌主演的《獵場》結束後的接棒之作，合作演員來頭不小，包含了翁虹、鄔君梅、宋丹丹等。

據《蘋果》報導，《親愛的她們》主演群都是中國大陸知名影星，然論資歷跟名氣，昔日瓊瑤男主角秦漢仍是眾人眼中閃亮的一顆星，即便是鄔君梅、宋丹丹這樣的影后級人物，看見男神在眼前出現仍激動不已，忍不住找他合照，不然就是告白自己知道要跟「秦老師」合作，前一晚高興到睡不著覺，足見秦漢魅力不減當年。

而翁虹在微博上宣傳新戲，也曝光了跟秦漢的同框照，只見71歲的男神雖有了白髮跟白鬍子，但帥氣輪廓不變，且在戲中有揹著朱茵轉圈的橋段，秦漢身手相當靈活，被讚保養得宜、體力過人，他則笑稱應該是平常有在打籃球的關係，如今的秦漢雖仍以演員身分活動，但嚴選劇本，不輕易曝光，經紀人也透露要找到他不容易，只能透過答錄機聯繫，行跡可謂相當隱密。

(中時電子報)

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