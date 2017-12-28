新營郵局誌問世 見證地方郵務史

超過120年歷史的新營郵局，明年開始併入台南郵局，為了替地方郵務留下見證，同仁蒐集相關資料，經過數月努力，編纂出「歷史印記—新營郵局誌」一書，28日正式發表。（莊曜聰攝）

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超過120年歷史的新營郵局，明年開始併入台南郵局，為了替地方郵務留下見證，同仁蒐集相關資料，經過數月努力，編纂出「歷史印記—新營郵局誌」一書，28日正式發表。（莊曜聰攝）

自日據時期設立迄今逾120年的新營郵局，將在今年底併入台南郵局，不論是業務量及人力都大幅減縮，為記錄曾經的風華，新營郵局連日來編纂「新營郵局誌」，希望能為地方郵務留下見證，28日正式發表。

新營郵局在1896年5月成立，原先為新營庄二等郵便電信局，曾分別隸屬於嘉義、台南郵局，後來獨立成為新營郵局，管轄舊台南縣區域內26鄉鎮共51支局，升格直轄市後進行組織變革，明年起再併入台南郵局。

「歷史印記—新營郵局誌」一書，詳實記錄新營郵局自日據時期迄今，新營郵局轄屬支局設立、歷任主管姓名、任期、開設的臨時郵局及珍貴的信件、活動剪影等，計有11萬餘字，封面題字由意象書法家陳世憲老師題字，讓書籍更具在地化、更有溫度感。

編務工作由新營郵局資深員工莊昭盛接下重任，他在郵局工作已經28年，也是一位業餘的文史工作者，去年就曾出版「南瀛郵政誌」，其中披露不少珍貴的郵務史料，他表示這次的資料蒐集及考據頗為困難，訪談耆老外也求教於文史先進，但為使書籍付梓，他甘之如飴；新營郵局局長吳信陵說，此書為新營郵局完成最後一哩路，共有300頁，採全彩印刷。

(中時)

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