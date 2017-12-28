謝長廷指花媽新書與事實出入很大 要還管碧玲公道

駐日代表謝長廷。（本報系記者姚志平攝）

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高雄市長陳菊新書「心內話」延燒至今，風波尚未停歇，駐日代表謝長廷今天繼續在臉書發文，指陳菊的「內心話」是個人主觀的感受，與事實出入很大，新書繼續促銷，對參選的立委管碧玲造成傷害，要還管公道。

謝長廷說，查對當年的紀錄，就會發現書中很多描述，與事實出入很大。他強調，目前「內心話」仍繼續促銷販售，對正在參選的管碧玲也持續造成傷害。管碧玲對高雄市有感情也有使命感，但兩次參選都遭到權勢的壓制，12年前是為了配合整黨的勝選計劃，這次則是無辜遭受扭曲為派系棋子，令人同情，爰澄清一點事實，還她些微公道！

謝長廷臉書指出：

當年高雄市長初選，總統、游錫堃和我先後都支持葉菊蘭而沒支持陳菊，並非派系考量而是為了高雄市勝選的大戰略，大家青睞葉菊蘭是因爲她爭議少（陳菊當時陷入外勞風暴責任以及暴料有力人士等爭議）。

管碧玲倒是當年最早宣布參選市長（比陳菊還早），她去登記本是自然的事情，由於大家焦點放在徴召葉菊蘭，管碧玲的參選因此被邊緣化，直到陳菊堅持登記方式初選，確定無法徴召葉菊蘭時，管碧玲登記時還被拜託如勝出要留下可以徵召葉菊蘭出缐的空間。

講起來管碧玲當年在高雄勝選的大戰略下，也是萬般無奈的被協調者。「內心話」以派系鬥爭為主軸看整個過程，扭曲民進黨當年背水一戰的整體策略，對葉和管的角色也有相當誤解。

目前「內心話」仍繼續促銷販售，對正在參選的管碧玲也持續造成傷害。管碧玲對高雄市有感情也有使命感，但兩次參選都遭到權勢的壓制，12年前是為了配合整黨的勝選計劃，這次則是無辜遭受扭曲為派系棋子，令人同情，爰澄清一點事實，還她些微公道！

(中時)

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