2017年12月28日 10:27 中時 林偉信 、 李昀 、中天新聞/李昱堇 、中天新聞/李昱堇

劉芯彤。（報系資料照 張鎧乙攝）

夜店殺警案 二審改重判富少曾威豪10年

3年震驚社會的北市信義區夜店薛貞國殺警案，66名被告台北地院各依殺人等罪判刑2月至13年不等，其中「富二代」曾威豪、劉芯彤情侶檔各判刑8年半、9年，高院將曾男改判10年、劉則仍判9年。

紅龍柱重擊薛警頭部的許淳凱遭北院重判13年，「黑二代」萬少丞判刑8年4月、「星二代」易寶宏判刑8年，高院也加重刑則改判萬男8年8月徒刑、易男判刑9年。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義 區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，就用「微信」通訊軟體，在「中山好青年」群組留言，糾集人馬要到夜店理論。

隔天凌晨1點，蕭等70多人集合後前往SPARK，薛貞國接獲路過同仁通報得知負責的警勤區有人聚集，即前往查看，薛表明警察身分，並責備曾等人吵鬧行為，在場人士不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛慘遭痛毆致死。

另一涉案的「中山聯盟」王姓少年，在案發當晚見薛男倒地，他以腳踹踼2下後離開，他辯稱不知薛男處於生命危急的情況才踼對方，高院不採信他的辯詞，今年8月維持台北地院少年法庭認定，將他依聚眾鬥毆下手傷人致死罪判刑4年。

(中時)