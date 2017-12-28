屋頂綠美化可降溫 台南市從學校帶頭做起

2017年12月28日 10:48 中時 程炳璋

台南市環保局推動綠屋頂節能降溫計畫，選定東區崇學國小旗艦型綠屋頂示範場域，28日辦理啟用儀式，台南市代理市長李孟諺帶著官員及崇學國小師生在綠屋頂種植植栽，宣告綠屋頂啟用，期望這項成果，加深民眾認同屋頂植栽做法。

李孟諺企盼由公部門做起，鼓勵民間跟進屋頂綠化或設置太陽能板，未來將由工務局及都發局協助修訂本市低碳城市自治條例，透過都市發展審議及建造核發手續，要求公私部門一起增加屋頂綠化面積，讓台南市變成最美麗的都市花園。

環保局局長林健三表示，今年結合各單位的特色共輔導8處屋頂（3處公有建築、3所學校、1處社區及1處老人養護中心）進行綠化改造，各單位將綠屋頂結合在地特色，發展食農教育、老人共餐等活動，發揮綠屋頂附加價值。

台南市環保局在其中3處屋頂裝設溫度監測，了解綠屋頂節能降溫效益，數據顯示有屋頂綠化較無屋頂綠化平均溫度降低10度以上，若能因此降低室內溫度1度便可以節省室內空調用電6%的效益。

崇學國小葉和源校長表示，學校的綠屋頂分別以盆缽菜園、棚架與薄層綠化三種方式進行，底部皆使用蓄排水板，總蓄水量可達3.2公噸，遇暴雨時，有助於減少地面逕流。

台南市環保局認為，屋頂綠化可調節都市氣候，並減緩都市熱島效應，只要有民間單位提出申請，環保局將持續推廣補助。

(中時)