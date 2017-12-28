淫警性侵報案女 百萬和解求輕判 法官沒接受

2017年12月28日 10:38 中時 林偉信

新北市蔡姓警員前年受理一名年輕女子舉辦毒品案件後，竟以查案為借口到女子住處，脅迫女子為他口交，事後拿100企圖私下和解，一審依強制性交罪將他判刑4年6月，他辯稱已和解且辦案績效良好求輕判及緩刑，但高院仍將他判刑4年6月。全案可上訴。

已婚育有1子的蔡男在前年任職新北市中和一分局秀山派出所時，接獲被害女子報案，檢舉他人吸毒，他當晚就利用她留下的個資與她攀談，隔天凌晨，他藉故到她住處聊天，宣稱聞到毒味懷疑她吸毒，逼她幫他手淫、口交，之後帶走用來擦拭精液的衛生紙團。

案發後被害女子在警界友人陪同下到警局報案，蔡男坦承強迫她口交及打手槍，並向她道歉，並簽下和解書賠償對方100萬元，檢方偵辦期間，被害女子因屢傳不到，全案一度不起訴，後經再議發回後，檢方才將蔡男起訴。

北院將蔡判刑4年6月，他提上訴否認性侵，聲稱是經被害女子同意，他還表示已支付100萬元和解，且他擔任警察期間辦案績效良好，請法官將他輕判，並給予他緩刑。

高院認為，蔡男與被害女人簽訂和解書時已承認性侵對方，再加上證人證詞認定他犯行明確，法官痛斥他利用職務性侵報案女子，損害警察形象，惡性非輕，將他判刑4年6月。全案可上訴。

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(中時)