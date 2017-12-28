天才少女蕾德基 當選2017最佳女運動員

美國游泳女將蕾德基獲選2017年度最佳女運動員。(美聯社)

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中時電子報
蕾德基今年世錦賽獲得5金1銀。(美聯社)

年度最佳女運動員近5年都是由黑人女將當選，這次由於網球天后小威廉絲(Serena Williams)結婚生小孩，2017年由美國「天才少女」蕾德基(Katie Ledecky)當選，也中斷了黑人女將的5連霸。

蕾德基在自由式項目累積奧運5金、世錦賽14金，公認是泳壇最厲害的自由式女將。其實她去年就差點得獎，但最後敗給體操小天后拜爾斯(Simone Biles)，拜爾斯在里約奧運勇摘4金1銅，蕾德基則是4金1銀(銀牌為400公尺接力)。

2012年倫敦奧運，蕾德基以15歲之齡成為代表團年紀最小的選手，並奪得女子游泳800公尺自由式金牌，以8分14秒63刷新全美紀錄，今年她20歲就已打破了13項世界紀錄。

在《美聯社》的票選裡，蕾德基僅以351分比343分的些微優勢贏過小威廉絲，若非小威懷孕缺陣大半年，蕾德基恐怕還贏不了。

蕾德基今年在世錦賽失手「只」獲得5金1銀，這是蕾德基生涯第一次在世錦賽拿到銀牌，她在200公尺自由式敗給了義大利女將佩莱格里尼(Federica Pellegrini)，佩莱格里尼自己也很意外。蕾德基失望地說：「我失敗了，不過我拿了銀牌應該沒資格抱怨。」

蕾德基目前就讀史丹佛大學二年級，2020年的東京奧運她可望再添獎牌，未來有機會追上「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)的成就。

(中時電子報)

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