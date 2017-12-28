台南市美術館首任館長70歲退休 第二任館長由潘襎接任

2017年12月28日 11:24 中時 曹婷婷

將於明年開館的台南市美術館，27日召開106年第3次臨時董事會議，通過第2任館長人事案，確定由佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。南美館表示，首任館長林保堯上周70歲屆齡退休，在此之前已完成階段性任務，包括南美館建物防火避難性能審查、明年度營運計畫、發展目標及預算審議等均大致底定，各項工作也交接順利，館務正常運作，未受到影響。

不過，南美館之前才因館長高齡等人事引來藝文界質疑，尚未開館，旋即換館長，還是引起關注。

館方強調，第2任館長潘襎為日本大阪文學博士（美學藝術學專業）、巴黎第十大學美術史DEA文憑、巴黎第一大學美術史博士候選人、日本神戶大學藝術學碩士、文化大學美術系學士，除於佛光大學文資系專任外，曾任國立臺灣師範大學美術系、國立臺北藝術大學美術系、文化大學美術系等校兼任副教授，研究領域包括西洋美術、臺灣美術、日本美術，著作豐富。

潘襎表示，希望透過南美館軟硬體建構，形塑南美館為具備在地、活力、學術、跨域及國際等特色的美術館。在經營理念方面，藉由建立展覽、活動效益的館內評估機制獲得效率，透過強化展覽、活動內容之多元、創意與跨域能力追求卓越。

同時，他也希望南美館能擴大藝術參與年齡層，除了青少年之外，也能吸引更多兒童與銀髮族。此外，因為南美館位居台灣文化資產密度最高的區域，期許南美館能成為分享文化觀光資源的審美場域，最終則是建構足以永續發展的支持系統。

潘襎指出，南美館將在董事會領導下，具體實踐賴清德前市長理想，使市民受到美術薰陶，並帶動城市創新能力。南美館的核心精神將積極回應文化部鄭麗君部長建構台灣藝術史的政策，致力於豐富台灣美術內涵與詮釋能力。

台南市美術館為台灣第一座地方政府依據行政法人所設置的美術館，今年3月17日成立第一屆董事會以來，依照〈臺南市美術館設置自治條例〉第19條第4項規定，館長任期屆滿前年滿70歲者，即應更換，首任館長林保堯在上週歡慶70歲生日後風光退休。

(中時)