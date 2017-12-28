台南市美術館首任館長70歲退休 第二任館長由潘襎接任

台南市美術館第二任館長由潘襎（右五）接任。（南美館提供）

友善列印
中時

將於明年開館的台南市美術館，27日召開106年第3次臨時董事會議，通過第2任館長人事案，確定由佛光大學文化資產與創意學系主任潘襎接任。南美館表示，首任館長林保堯上周70歲屆齡退休，在此之前已完成階段性任務，包括南美館建物防火避難性能審查、明年度營運計畫、發展目標及預算審議等均大致底定，各項工作也交接順利，館務正常運作，未受到影響。

不過，南美館之前才因館長高齡等人事引來藝文界質疑，尚未開館，旋即換館長，還是引起關注。

館方強調，第2任館長潘襎為日本大阪文學博士（美學藝術學專業）、巴黎第十大學美術史DEA文憑、巴黎第一大學美術史博士候選人、日本神戶大學藝術學碩士、文化大學美術系學士，除於佛光大學文資系專任外，曾任國立臺灣師範大學美術系、國立臺北藝術大學美術系、文化大學美術系等校兼任副教授，研究領域包括西洋美術、臺灣美術、日本美術，著作豐富。

潘襎表示，希望透過南美館軟硬體建構，形塑南美館為具備在地、活力、學術、跨域及國際等特色的美術館。在經營理念方面，藉由建立展覽、活動效益的館內評估機制獲得效率，透過強化展覽、活動內容之多元、創意與跨域能力追求卓越。

同時，他也希望南美館能擴大藝術參與年齡層，除了青少年之外，也能吸引更多兒童與銀髮族。此外，因為南美館位居台灣文化資產密度最高的區域，期許南美館能成為分享文化觀光資源的審美場域，最終則是建構足以永續發展的支持系統。

潘襎指出，南美館將在董事會領導下，具體實踐賴清德前市長理想，使市民受到美術薰陶，並帶動城市創新能力。南美館的核心精神將積極回應文化部鄭麗君部長建構台灣藝術史的政策，致力於豐富台灣美術內涵與詮釋能力。

台南市美術館為台灣第一座地方政府依據行政法人所設置的美術館，今年3月17日成立第一屆董事會以來，依照〈臺南市美術館設置自治條例〉第19條第4項規定，館長任期屆滿前年滿70歲者，即應更換，首任館長林保堯在上週歡慶70歲生日後風光退休。

(中時)

拒糞尿放水流 農委會規畫設立專… 公布大專校院校務資訊 教育部：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。