彰縣民抗議空污 中火廠長回：今天天氣不錯

2017年12月28日 12:20 中時 林欣儀

和美鎮長阮厚爵(左)遞交陳情書，由台中火力發電廠廠長薛人豪(右)代表收下。(林欣儀攝)

不滿台中火力發電廠燃煤汙染空氣，彰化縣和美鎮約2千居民，在鎮長阮厚爵、地方民代帶領下，28日上午到台中火力發電廠抗議並遞交陳情書，要求中火儘速減煤，還民眾健康的呼吸環境。中火則強調，多項減汙措施已在施行，也會將民眾意見轉達給中央。

「拒當二等公民」、「實質減煤，還我呼吸權！」高舉布條、海報，2千名和美鎮居民搭乘遊覽車抵達台中火力發電廠，高喊口號、表達訴求。立委王惠美表示，彰化人真的很可憐，北有中火、南有六輕，遭受南北兩方的空氣汙染危害，使得肺癌、肺腺癌罹患人口多達近900人。

阮厚爵則氣憤指出，根據台中市政府的資料，台中火力發電廠雨中龍鋼鐵公司兩大污染源占汙染量8成，要求中火立即減少燃煤發電量，並淘汰燃煤機組、改用天然氣發電機組，並增設和美地區空氣品質監測站、提供即時監測資訊。

台中火力發電廠廠長薛人豪代表台電接下陳情書，他強調，目前中火已經針對空汙改善進行多項重大改善計畫，也在和美實驗學校屋頂設置空品監測站。但薛人豪提及「今天天氣不錯」的說法，卻引起現場民眾不滿，認為天空灰濛濛一片，台電卻還能說不錯。

抗議民眾代表強調，不只到中火抗議，接下來還要到行政院、總統府表達不滿，且若中火3個月內未提出確切改善答覆，將每天到中火監督、表達意見。

(中時)