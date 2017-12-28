賴揆喊修財劃法 國民黨：沒把餅做大 又想二桃殺三士

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旺報

行政院長賴清德27日在年終記者會宣示，明年將啟動研議台灣行政區重劃，並提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案，因為他發現非直轄市的縣市缺錢缺人問題嚴重，政府須正視。國民黨文傳會副主委唐德明28日回應，台灣最大的問題是整體經濟不振，「餅不夠大」，執政黨還想要重劃行政區與修正財劃法，根本是「二桃殺三士」，製造更多紛擾。

唐德明表示，台灣現在的問題，並不只是城鄉差距大，而是整體經濟不振，台灣的餅根本不夠大，且政府沒有能力把餅做大，六都的競爭力並沒有比周邊國家的城市更強，因此，不管是重劃行政區或是修正財劃法，都只是挖東牆補西牆，頭痛醫頭，腳痛醫腳，完全沒有辦法讓台灣向上提升。

唐德明指出，執政黨想重劃行政區、修正財劃法，是「二桃殺三士」，製造更多紛擾而已，一方面讓地方為爭資源搶破頭，一方面擁有資源的行政院則高高在上「分果子」，證諸民進黨過去綁樁、酬庸的歷史，資源嚴重向民進黨執政縣市傾斜的憂慮，絕非無的放矢。

他認為，民進黨取得執政權之後，因為沒有能力拚經濟，所以不斷把屠刀伸向在野黨與人民，不管是軍公教警消，還是廣大的勞工朋友，幾乎各行各業這一年來，都不斷上街頭抗議。一切問題都指向美國總統柯林頓當年的競選口號―「笨蛋，問題在經濟」，如果不能把經濟搞好，政府的任何作為都只是瞎折騰而已。

(旺報)

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