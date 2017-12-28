醉鬧東澳車站打站長 台鐵將求償

監視器完整拍下李姓男子毆打台鐵東澳站值班站長的過程。（台鐵宜蘭運務段提供）

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4名年輕男女（3女1男）26日深夜搭乘台鐵的區間車時，先後在列車上及東澳車站大搞破壞，並且動手毆打值班站長，經東澳派出所員警支援前往處理，將酒醉鬧事者帶回製作筆錄予以法辦；台鐵表示，有關設備損毀部分絕對依法求償，至於遭毆打的值班站長則暫不提告。

台鐵宜蘭運務段副段長謝清田表示，26日深夜接獲通報，指有酒醉男女在台鐵4043次，花蓮開往蘇澳新站的區間車上鬧事，4人並在東澳站下車，不料喝的爛醉、需要旁人攙扶的李姓女子竟然在站內沿途摔滅火器丶踢花盒並且用力搖晃電子票券感應機。

同行的1名女子見狀趕緊安撫其情緒，值班站長也林楚浩出面制止，在制止無效後隨即拿出手機拍照蒐證，不料卻惹怒同行的李女哥哥，大聲咆哮並猛力毆打值班站長，所幸東澳派出所隨即趕抵現場，將酒醉鬧事的4人制伏並帶回派出所安置，待酒醒之後再製作筆錄。

謝清田表示，對於此一酒醉鬧事、破壞公物事件，台鐵局的立場是，有關員工被傷害部分將保留法律追訴權，另外在設備遭損壞部分，將會依法求償。至於酒醉鬧事的年輕男女酒醒之後也恢復理性，對於自己的行為頗有悔意，李姓兄妹的母親除了向台鐵人員致歉，並表示願意負責賠償台鐵的損失。

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(中時)

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