你認得嗎？嘉義市長涂醒哲3周年 穿青蛙裝報告施政

2017年12月28日 12:30 中時 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲與里長、市府團隊分享就職3周年施政成果。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲28日在市府舉行施政3周年感恩記者會，以「信任、幸福、新嘉義」為主軸，向市民報告執政成果，包括他津津樂道的清理下水道淤泥、全市建置LED路燈、嘉義車站整頓等建設，他特別穿青蛙裝扮清道夫上場。

涂醒哲表示，自己性格不愛做秀、譁眾取寵，但還是要秀出與市民、里長、市府同仁共同打拼而創造的翻轉城市的建設，包括清理65條下水道淤泥，2年來市區已經不淹水，3年連續路平專案全國考評第一名，嘉義車站站前廣場整頓，煥然一新。

此外，全面換裝LED路燈，全國首創購買道路照明服務，不花市府一毛錢，每年省下2742萬元電費，減少二氧化碳排放量約1萬5523噸，接下來還要進行鐵路高架化，將全面打造嘉義市新門面。

涂醒哲表示，嘉義市率全國之先首創醫院型健康篩檢，106年整體服務滿意度高達95.2%，參加人數達1萬8631人，與社區型整篩相較，成長2.2倍，明年可望突破2萬人，在食安方面，衛生局「不定期、不定時、不定點」機動性突擊檢查，落實食安檢驗策略，加強辦理業者輔導、評核，創造商機，讓民眾在「嘉」安心吃。

盧厝里長呂純足、番社里長鄭秀玉表達對涂醒哲施政成果的肯定，站前廣場整頓、醫院型整篩、社區、LED路燈等施政，打造信任、幸福城市。

(中時)