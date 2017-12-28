虎科大多媒畢展VR遊戲展創意

2017年12月28日 11:29 中時 許素惠

虎科大多媒體系畢業展有VＲ遊戲。（許素惠攝）

虎尾科大多媒體設計系第十三屆畢業成果展，數位遊戲類展出作品「勇者之穴」，由孔浩瀚、戴智星等同學創作，並且由李蕙敏教授（左二）帶隊，主打ＶＲ技術的戰鬥遊戲。（許素惠攝）

虎尾科技大學多媒體設計系第十三屆畢業成果展包羅數位動畫、遊戲、影片、繪本及數位加值與學習等五大類，2D、3D動畫及遊戲外是基本，此屆還有不同以往的3D的VR遊戲，觀展還可偶體驗虛擬實境，28日上午開展。

此屆畢業成果展主題為「融合」，以無限符號「∞」呈現融合意象，紅色代表感性的情緒，藍色代表理性的思維，兩者交融處以金黃色代表融合的可貴，表達在多媒體設計多樣化的領域中，設計者以感性的情緒和理性的思維激發出無限的可能。

指導教授李蕙敏指出，本屆有23件優秀作品，表現出不同於以往的創新理念，充分展現學生熱情洋溢與無限創意。

數位遊戲「勇者之穴」，由孔浩瀚、戴智星等創作，主打VR技術的戰鬥遊戲。另「We-We」，由賴玨安、張廷嘉創作，是一款寵物養成的手機遊戲，透過遊戲探索的方式，認識寵物飼養知識。葉弘霖、吳皇諭等創作「提比世界」，以一個超脫感情的電視人，從回憶中尋找自我的音樂遊戲；「parallel」是賴建丞、鄭傳利的作品，以蒸氣龐克的風格將逢甲大學的校園重新設計，獨特風格進行校園導覽。

數位影片類「一克重」由鄭子閎、余品賢等同學創作，由黎煥勤師帶隊，以台灣黑社會的角度去探討毒品對人事物的傷害，讓人們重視毒品所帶來的影響。王宏綸、吳柏毅從旅人的視角講述人們對事物都抱持著主觀的意識 ，以至於看不清事實的真相，完成「旅人之眼」動畫；「Inflate」由黃容綺、廖梅君等創作，用氣球代表人或動物，並用來探討珍惜生命、尊重生命的議題。「金鵬產學組」是林念錞、曾小融等人創作，為金鵬旗下的毛巾觀光工廠，進行產品及周邊的小物做設計。

系主任廖敦如說，該畢業展除了在校內藝術中心展出外，2018年5月間也將移師到台北世貿新一代設計展進行展出，提高學生創意的能見度。

(中時)