憂慮亞太中東局勢 美軍明年擬增派F-35B／C戰機

美國陸戰隊表示，未來將大量採購F-35B/C型戰機，並將增派駐於亞太與中東地區，穩定當地秩序。（圖/美國太平洋司令部）

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中時電子報

據美國陸戰隊時報（Marine Times）報導，繼日本傳出有意購買垂直起降的F-35B戰機（F-35 Lightning II），讓出雲級護衛艦（JS Izumo）也具有航母能力後；南韓軍方似乎也有意添購同型戰機，為他們麾下獨島號兩棲攻擊艦（Dokdo-class）增加戰鬥力，讓這兩款B/C型戰機於年末又重新成為媒體熱門焦點。美國陸戰隊官方表示，考量亞太與中東波斯灣地區秩序不穩，將向協防波灣海域的艾塞克斯號（USS Essex）和駐防於日本佐世保（Sasebo）的黃蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp），派駐新型F-35B戰機。

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F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

在美利堅號兩棲突擊艦甲板上準備起飛的F-35B戰機。（圖/美國海軍）

2011年首架F-35B戰機，成功在黃蜂號兩棲突擊艦上起降。（圖/美國陸戰隊）

美軍陸戰隊表示，未來的軍購計畫將添購353架F-35B與67架F-35C型戰機，將成為未來下一代航母艦艇機，期望最快在2032年以前，替換現役舊型的F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornets）、EA-6徘徊者式電子作戰機（EA-6B Prowler）和AV-8獵鷹II式攻擊機（AV-8B Harriers），並提早讓C型戰機登上航母甲板，強化制空權力。但對於美軍陸戰隊而言，除了期待新戰機到來外，更讓他們傷腦筋的正是現役「大黃蜂」，因為竟然有近半數的F-18「大黃蜂」無法進行戰鬥任務，再加上大量缺少飛行員的現況之下，讓美軍傷透腦筋。

(中時電子報)

文章來源：New in 2018: F-35B baptism of fire

文章來源：South Korea, Japan Mull F-35Bs for Amphibious Assault Ships

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