肉體換畢業 總經理遭爆性侵多名男實習生

2017年12月28日 11:26 中時電子報 張達智

男學生爆料遭總經理召進房間，進房見總經理只穿一件小褲褲。（達志影像/shutterstock提供）

大陸一名21歲男學生日前在微博自曝遭遇「權勢性侵」，他與多名同學在深圳一家公司實習期間，遭到該公司總經理性騷擾和猥褻，因害怕拿不到畢業證書，不得已配合。該名遭指控的總經理則稱，男學生與公司有勞動糾紛，用惡意中傷的手段進行報復。

大陸媒體《網易》報導，河南信陽職業技術學院21歲男學生張林，日前在微博貼文表示，自己與幾位同學從2016年起加入深圳涉海集團有限公司擔任實習生，由一位曲姓總經理帶領。

去年7月中旬，曲男分別通知張林和其他4人，單獨到他所住的賓館房間。進門後見到曲男只穿一條內褲，還要求彼此「坦誠相見」。張生說，當時曲男給了2個選擇：一、脫光衣服跟他坦誠相待，以後在公司可以飛黃騰達；二、離開這裏，永不相見。

張生最後選擇了順從，因為不順從的話，「自己將在大二輟學，以後可能連畢業證都沒有了。」

之後張生發現，曲男猥褻或性騷擾的對象還包括其他同學，因此開始蒐集證據，準備將事件曝光。

對於這些指控，曲男說都是捏造和誹謗，他指出爆料學生與公司正在進行勞動仲裁，因仲裁失利而報復。不過，據了解警方已介入調查這起事件。

(中時電子報)