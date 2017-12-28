反Uber白牌車 台中計程車業者上市府抗爭

2017年12月28日 11:42 中時 陳世宗

計程車業者發出不滿怒吼，展現小黃大團結，要求白牌車滾出台灣！（陳世宗攝）

交通局長王義川(右三)親自接受陳情書，允諾必與業者站在同一線上，將非法的Uber趕出台中市。（陳世宗攝）

Uber白牌車大舉入侵台中市，造成合法計程車業者生意萎縮4成以上，中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟28日上午發動200多輛計程車聚集在府會園道，向市府陳情力爭生存權！業者要求市府應「保障合法、取締非法」；交通局長王義川親自接受陳情書，允諾必與業者站在同一線上，將非法的Uber趕出台中市。

「政策錯誤、賀陳旦下台！」中華大車隊、大都會衛星車隊等合法計程車司機，今天上午發動200多輛計程車，圍繞在市政府及市議會間的府會園道聚集，為爭取生存權向市府交通局陳情！業者楊詠悳說，請求市府發揮公權力，將非法白牌計程車趕出台灣！

計程車業者指出，白牌車無營業駕照，無執業登記證，違反客運業及運輸業法令，違法的白牌車在市場上對乘客就是沒保障，違法業者對合法業者的生計造成嚴重衝擊；政府單位應保障合法，取締非法，不應一味的放任非法業者，逼得合法業者只好站出來力爭生存權！

業者提出五大訴求，要求市府於短時間內取締與解決白牌問題，短時間內與交通部溝通Uber的白牌車問題，並處理白牌車用Line的叫車平台；由公部門承諾處理及解決方案，還給合法業者的基本生存權！

台中市政府交通局長王義川說，他親自利用深夜前往對Uber白牌車蒐證檢舉，光10、11月就高達30件，沒想到送到公路總局監理單位後，全數遭到退回，因舉證的正據不足；他必與合法業者站在一起強力取締非法，未來如由市府執行開單，對非法業者一張罰單就是10萬元。

(中時)