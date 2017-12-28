蔡上任後多324新官職缺 葉毓蘭：砍再多年金也不夠揮霍

2017年12月28日 11:30 中時電子報 謝雅柔

政黨輪替以來，已經或修法中的官派職務，總計將增加324項職缺。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭直言，「砍再多退休軍公教的年金，也不夠你們這樣的揮霍」。

立法院會日前三讀通過《駐外外交領事人員任用條例》第二條條文修正案，將非職業外交官的文官得擔任駐外人員的上限，由10%放寬至15%，依據目前職務員額共95人，將可多任命5人。此外，三讀條文也將「特任大使及特任常任代表不受員額限制」具體文字化，讓總統以特任方式任用大使不再受限。

根據聯合報報導，總統蔡英文上任以來，已經或修法中的官派職務，總計將增加324項職缺。已增加的50個位子包括外交官放寬員額限制至15% (5個位子)、三級首長 (25個位子)、不當黨產處理委員 (13個位子)、促進轉型正義委員會 (7個位子)。提案修法中的官派職務將新增274個位子，包括農田水利會 (15位)、鄉鎮市長 (198位)、直轄市區長機要任用 (61位)。

對此，葉毓蘭直言，砍再多退休軍公教的年金，也不夠民進黨政府這樣的揮霍，更別提民進黨上任之後，各種明修棧道、暗渡陳倉，浪費公帑的勾當。她說「讓老先生、老太太們在終點之前，開始對自己的人生憂慮徬徨，含怨以終，這就是民進黨執政最傲人的政績，對台灣最大的貢獻？」

(中時電子報)