南屯老街因農耕發跡 舊稱「犁頭店街」

2017年12月28日 12:11 中時 王文吉 、 黃國峰

南屯老街流傳端午慶典「穿木屐躦鯪鯉」、萬和宮老二媽西屯省親、字姓戲等特有傳統習俗。（黃國峰攝）

南屯老街舊稱「犁頭店街」，由南屯路與萬和路交錯而成，俗稱「三角街仔」，時至今日仍保有中南米麩店、慶隆犁頭店、益源米行等老店。（黃國峰攝）

南屯相傳是鯪鯉（穿山甲）穴，流傳全台絕無僅有的「穿木屐躦鯪鯉」慶典。（王文吉翻攝）

南屯老街舊稱「犁頭店街」，由南屯路與萬和路交錯而成，俗稱「三角街仔」，街道呈狹長形。建於日治時期的三角街屋是昔日最繁華熱鬧地帶，保留巴洛克建築的牌樓立面，而沿街錯落的古厝，則保存如豆腐店、打鐵店、種子店、米麩店、百貨店、中藥舖等老行業。

南屯老街位於鹿港與台中盆地的中繼站，清乾隆、嘉慶年間鹿港開港後，成為貨物運往東大墩街與葫蘆墩地區的捷徑，加上大批移民湧入墾荒，農具製造與販賣應運而起，聚集數十間打鐵舖，稱之為「犁頭店街」，如今僅剩「慶隆犁頭店」，仍堅守打鐵工藝。

隨著時代更迭，南屯老街人潮逐漸外移，但仍保有中南米麩店、益源米行、民安中藥鋪、阿有麵店等，各自固守家傳手藝。傳承5代的林金生香餅行則結合「台中人的蔬菜」，推出綠色的麻芛太陽餅及狀元糕，清香微苦的滋味，顛覆糕點甜膩印象，南屯市場內更有肉圓、豬血湯、油飯、麻芛湯及楊桃汁等古早美味。

相傳南屯是鯪鯉（穿山甲）穴，每到夏季天氣炎熱容易讓牠昏昏欲睡，因此居民會在端午節當天穿木屐踩踏地面，藉以吵醒穿山甲，協助農民翻土，使農作物豐收，演變至今，已成為「穿木屐躦鯪鯉」慶典，為地方祈求風調雨順，也是全台絕無僅有的端午習俗。

南屯信仰中心「萬和宮」於雍正年間由11姓信眾興建，後由同姓宗族集資演戲酬神，鼎盛時期曾有1日演出18齣戲的盛況；萬和宮主祀天上聖母，信眾尊稱「老大媽」，嘉慶年間廟方增塑「老二媽」神像，當時流傳西屯廖姓閨女附靈事蹟，演變為每3年1次的西屯省親遶境。

(中時)