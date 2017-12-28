十犬十美 在地伴手禮迎新年

2017年12月28日 11:33 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會長期關心與扶植台灣在地產業，多年來結合中華電信員工舉辦年節伴手禮活動，今年推出「十犬十美新年禮盒」推薦六個社會企業、在地產業共十款禮盒，提供中華電信長官、員工送禮的新選擇。

中華電信基金會自2006年成立，推動「數位好厝邊」計畫，深入偏鄉，從教育、文化、產業等面向提供社區支援，目的縮短城鄉數位落差、協助在地產業、記錄在地故事。至今全台已有92個「數位好厝邊」據點，2017年新加入的社區也在本次年節伴手禮推廣之列，例如台灣好食協會的「台灣原味」系列商品。

在地微型產業經營不易，更需要企業的長期支持，中華電信不只對外推廣，更將「數位好厝邊」的特色產品帶進公司內部，不定期舉辦市集、團購等活動，希望結合所有員工的力量回饋社會，從2013年針對內部員工發起的「手感的溫度」年節伴手禮活動，每年的銷售營業額不斷締造佳績。另一方面，中華電信基金會也發現社區夥伴並非被動等待民眾的愛心義買或企業的大宗認購，而是積極充實內在以符合消費需求，除了產品本身要美味、健康外，更友善土地、減少食物旅程，並加強包裝的獨特性，以呈現在地獨特風味，更進一步提升市場競爭力。

「十犬十美新年禮盒」詳細訊息，請鎖定中華電信基金會Facebook粉絲團，一月起將有一系列產業介紹，也歡迎社會大眾用實際購買支持社會企業與在地產業。

(中時電子報)